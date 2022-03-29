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A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda İtalya ile oynadıkları özel maçın ardından basın toplantısı düzenliyor.
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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Zelenskiy: Müzakere platformundan aldığımız sinyaller olumlu olarak adlandırılabilir

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, İstanbul'daki müzakereleri olumlu bulduğunu kaydetti.

Nazir Aliyev Tayfur   | 29.03.2022
Zelenskiy: Müzakere platformundan aldığımız sinyaller olumlu olarak adlandırılabilir

Kiev

Rusya-Ukrayna Savaşının 34. gününde açıklama yapan Zelenskiy, Ukraynalı ve Rus müzakere heyetlerinin İstanbul Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya gelmesini değerlendirdi.

İstanbul'daki müzakereleri olumlu bulduğunu belirten Zelenskiy, "Müzakere platformundan aldığımız sinyaller olumlu olarak adlandırılabilir. Ancak bu sinyaller, Rus silahlarını susturmuyor." dedi.

"Ukrayna Silahlı Kuvvetleri ve savunmaya katılan herkes, bugün hayatta kalmamızın tek garantisidir" diyen Zelenskiy, yıkmaya devam eden bir devletin temsilcilerinden gelen sözlere güvenmek için bir neden görmediğini sözlerine ekledi.

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