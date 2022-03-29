Zelenskiy: Müzakere platformundan aldığımız sinyaller olumlu olarak adlandırılabilir
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, İstanbul'daki müzakereleri olumlu bulduğunu kaydetti.
Kiev
Rusya-Ukrayna Savaşının 34. gününde açıklama yapan Zelenskiy, Ukraynalı ve Rus müzakere heyetlerinin İstanbul Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya gelmesini değerlendirdi.
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İstanbul'daki müzakereleri olumlu bulduğunu belirten Zelenskiy, "Müzakere platformundan aldığımız sinyaller olumlu olarak adlandırılabilir. Ancak bu sinyaller, Rus silahlarını susturmuyor." dedi.
• Ukrayna tarafı bugünkü müzakere sonuçlarının, liderler seviyesinde bir görüşme yapılması için yeterli olduğu kanaatinde— ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) March 29, 2022
• Rus tarafı görüşmelerin "yapıcı" geçtiğini düşünüyor
Rusya-Ukrayna müzakereleri en anlamlı ilerlemeyi İstanbul'da kaydetti
"Ukrayna Silahlı Kuvvetleri ve savunmaya katılan herkes, bugün hayatta kalmamızın tek garantisidir" diyen Zelenskiy, yıkmaya devam eden bir devletin temsilcilerinden gelen sözlere güvenmek için bir neden görmediğini sözlerine ekledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.