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Dünya

Yahudi yerleşimcilerin Kudüs'te tarihi otelin bir kısmını ele geçirmesine tepki

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te Yahudi yerleşimcilerin İsrail polisi eşliğinde tarihi Petra Oteli'nin bir kısmını ele geçirmesi, diplomatların da katıldığı bir toplantıyla protesto edildi.

Abdel Ra'ouf D. A. R. Arnaout, Çağrı Koşak   | 30.03.2022
Yahudi yerleşimcilerin Kudüs'te tarihi otelin bir kısmını ele geçirmesine tepki

KUDÜS

Doğu Kudüs'teki Petra Oteli'nde düzenlenen protestoya, Avrupalı diplomatların yanı sıra Türkiye'nin Filistin nezdindeki Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi Ahmet Rıza Demirer de katıldı.

Protestoya katılan Filistinliler ile Kudüs'teki kiliselerin temsilcileri, Yahudi yerleşimcilerin Petra Oteli'nin ele geçirdikleri kısmından çıkarılmasını talep etti.

Kudüs Rum Ortodoks Kilisesinden tepki

Kudüs Rum Ortodoks Kilisesi Patriği 3. Theophilos, burada yaptığı açıklamada, "Maalesef, aşırılık yanlılarının (Ateret Cohanim) yasa dışı faaliyetlerini biz ve diğer kiliselerin temsilcileri defalarca uyardık. Suç işleyen bu grup, hukukun üstündeymiş gibi davranıyor." dedi.

Patrik 3. Theophilos, "İsrailli aşırılık yanlıları, sevgili kadim şehrimiz Kudüs'ü hedef alıyor ve ele geçiriyor. Yasa dışı ve tehlikeli icraatlarını herkese dayatıyor." şeklinde konuştu.

Kudüs'teki Rum Ortodoks Patrikhanesine ait tarihi Petra Oteli'nin Filistinli bir aileye kiralanan kısmı, 27 Mart akşamı Yahudi yerleşimcilerce ele geçirilmişti.

Hukuksuzluk dernekler üzerinden yürüyor

Fanatik Yahudiler tarafından yönetilen Ateret Cohanim Derneği, Doğu Kudüs'te Filistinlilerin nesillerdir yaşadığı evlerin, Yahudilere ait olduğunu iddia ederek sık sık Filistinlileri mahkemeye veriyor.

İsrail mahkemeleri ise genellikle Ateret Cohanim lehinde karar vererek işgali ve yasa dışı yerleşimi meşrulaştırıyor.

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