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İzmir'de vapur seferleri tekrar başladı

İzmir'de, olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle saat 19.00'da durdurulan arabalı vapur ve yolcu gemisi seferleri normale döndü.

Haydar Toprakçı  | 27.03.2023 - Güncelleme : 27.03.2023
İzmir'de vapur seferleri tekrar başladı

İzmir

İZDENİZ AŞ'den yapılan açıklamada, "Sayın yolcularımız, tüm seferlerimiz, saat 22.00'den itibaren program dahilinde uygulanmaya devam edecektir. İyi yolculuklar dileriz." ifadelerine yer verildi.


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