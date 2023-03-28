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MSB'den PKK/YPG'lilerin Fransa Senatosunda ağırlanmasına tepki

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, "Bu hareket müttefiklik ruhuna aykırı olduğu gibi NATO'nun terörle mücadelesinin de içini boşaltmaktadır." denildi.

Ferdi Türkten  | 28.03.2023 - Güncelleme : 28.03.2023
MSB'den PKK/YPG'lilerin Fransa Senatosunda ağırlanmasına tepki

Ankara

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), PKK/YPG'lilerin Fransa Senatosunda ağırlanmasına tepki gösterdi.

MSB'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"NATO üyesi Fransa'nın parlamentosunda eli kanlı PKK/YPG terör örgütünün temsilcilerinin ağırlanması, parlamentonun saygınlığına gölge düşürmüştür. Bu hareket müttefiklik ruhuna aykırı olduğu gibi NATO'nun terörle mücadelesinin de içini boşaltmaktadır. Türk Silahlı Kuvvetleri, her halükarda tüm terör örgütlerine karşı mücadelesine aralıksız devam edecektir."

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