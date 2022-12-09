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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Zelenskiy: İşgalciler Bahmut kentini fiilen yok etti

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Donetsk cephesindeki Bahmut kentinin Rus saldırıları sonucu neredeyse tamamen yıkıldığını belirtti.

Davit Kachkachishvili   | 09.12.2022
Zelenskiy: İşgalciler Bahmut kentini fiilen yok etti

Kiev

Zelenskiy, Telegram hesabından paylaştığı görüntülü mesajda, Rusya-Ukrayna savaşında en şiddetli çatışmaların Donetsk cephesinde sürdüğünü kaydetti.

Donbas'ın kilit ilçeleri olan Bahmut, Soledar, Maryinka ve Kreminna'daki cephe hattında durumun çok zor olduğunu belirten Zelenskiy, "Bu bölgelerde artık uzun bir süredir ateşin ve merminin hasar vermediği bir yer kalmadı. İşgalciler, Bahmut kentini fiilen yok etti, onu yanmış enkaza dönüştürdü." ifadesini kullandı.

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