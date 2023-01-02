Dolar
18.72
Euro
20.01
Altın
1,827.40
ETH/USDT
1,201.90
BTC/USDT
16,647.00
BIST 100
5,509.16
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Kiev Belediye Başkanı Kliçko: Kiev'de patlama oldu

Ukrayna'nın başkenti Kiev'in Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, Rus ordusunun kente yönelik düzenlediği saldırı sonucu Desnyan semtinde bir patlama meydana geldiğini duyurdu.

Davit Kachkachishvili   | 02.01.2023
Kiev Belediye Başkanı Kliçko: Kiev'de patlama oldu

Kiev

Kliçko, Telegram hesabından yaptığı paylaşımında, Desnyan semtinde bir patlamanın meydana geldiğini kaydederek, "Başkentin Desnyan semtinde 19 yaşındaki bir erkek yaralı olarak hastaneye kaldırıldı." ifadesini kullandı.

Öte yandan, Kiev Askeri İdaresi'nin resmi Telegram kanalından yapılan açıklamada da Kiev'e Rus saldırısının gerçekleştirildiği belirtilerek, "Bu dakika itibariyle başkentin üzerinde yaklaşık 10 hava hedefi vuruldu. Hava alarmı devam ediyor." denildi.

Yerel basındaki haberlere göre ise Rus ordusunun Ukrayna'nın çeşitli bölgelerine yönelik insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı gerçekleştirdiği iddia ediliyor.




Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Çavuşoğlu, Brezilya Devlet Başkanı Lula'nın yemin törenine katıldı
İstanbul’da sis etkili oluyor
Kadıköy Caddebostan limanında 6 tekne yandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, neyzen Niyazi Sayın'ı ziyaret etti
Çavuşoğlu, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ve Ukrayna Başbakan Yardımcısı Sviridenko ile görüştü

Benzer haberler

Kiev Belediye Başkanı Kliçko: Kiev'de patlama oldu

Kiev Belediye Başkanı Kliçko: Kiev'de patlama oldu

Zelenskiy yılın ilk gününde 45 İHA imha ettiklerini bildirdi

Çavuşoğlu, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ve Ukrayna Başbakan Yardımcısı Sviridenko ile görüştü

Rusya, Ukrayna'daki İHA üretim yerlerini vurduklarını duyurdu

Rusya, Ukrayna'daki İHA üretim yerlerini vurduklarını duyurdu
Yeni yılın ilk gününde kayakseverler Erciyes'te yoğunluk oluşturdu

Yeni yılın ilk gününde kayakseverler Erciyes'te yoğunluk oluşturdu
Ukrayna: Rus güçleri son 24 saatte ülkeye yönelik 31 füze ve 12 hava saldırısı düzenledi

Ukrayna: Rus güçleri son 24 saatte ülkeye yönelik 31 füze ve 12 hava saldırısı düzenledi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet