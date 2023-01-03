Dolar
18.73
Euro
19.98
Altın
1,827.40
ETH/USDT
1,216.10
BTC/USDT
16,713.00
BIST 100
5,661.10
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Zelenskiy: Önümüzeki haftalarda geceler oldukça hareketli geçebilir

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun ülkesine yönelik saldırılarının artabileceğini belirterek, "Önümüzdeki haftalarda geceler oldukça hareketli geçebilir." dedi.

Davit Kachkachishvili   | 03.01.2023
Zelenskiy: Önümüzeki haftalarda geceler oldukça hareketli geçebilir

Kiev

Zelenskiy, gece saatlerinde Telegram hesabından yaptığı görüntülü paylaşımıyla halka seslenerek, Rus kuvvetlerinin Ukrayna'ya füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırıları sürdürdüğünü belirtti.

Sadece son iki gün içinde Rus güçlerin fırlattığı 80'den fazla İHA'nın havada imha edildiğini kaydeden Zelenskiy, şu ifadeleri kullandı:

"Yılbaşı gecesinden bu yana sadece iki gün geçti ve Ukrayna'da düşürülen İran İHA'ların (İran yapımı İHA) sayısı şimdiden 80'i geçti. Yakın gelecekte bu sayı artabilir. Dolayısıyla önümüzdeki haftalarda geceler oldukça hareketli geçebilir. Rusya'nın, uzun vadeli bir Şahid (Şahid İHA'sı) saldırısı planladığına dair bilgimiz var."

Ukrayna hava savunma kuvvetlerine daha da dikkatli olma çağrısında bulunan Zelenskiy, "Şimdi, hava sahasını korumaya dahil olan herkesin ekstra dikkatli olması gereken bir zamandır." diye konuştu.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen ile bugün telefon görüşmesi yaptığını aktaran Zelenskiy, şubat ayında düzenlenmesi planlanan AB-Ukrayna Ortak Zirvesi ile detaylar hakkında konuştuklarını kaydetti.

Leyen ile konuşmasında ayrıca AB'nin Ukrayna'ya sağlayacağı finansal destek konusunu da ele aldıklarını dile getiren Zelenskiy, "Geçen yıl verilen karara göre, makro finans desteğinin ilk bölümünü ocak ayında bekliyoruz. Bu, Rusya'nın saldırganlık için yeni güçler toplamaya çalıştığı bu dönemde son derece önemlidir." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İletişim Başkanı Altun, PKK/YPG'yi ifşa eden araştırmacı Netjes'e ölüm tehdidine tepki gösterdi
Göç İdaresi Başkanlığı, geçen yıl 124 bin 441 düzensiz göçmenin sınır dışı edildiğini açıkladı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 26 Aralık-1 Ocak Dezenformasyon Bülteni'ni yayımladı
Bakan Çavuşoğlu, Brezilyalı futbolcu Pele'nin cenaze törenine katıldı
AnadoluJet, Sabiha Gökçen Havalimanı kalkış ve varışlı 48 seferini iptal etti

Benzer haberler

Zelenskiy: Önümüzeki haftalarda geceler oldukça hareketli geçebilir

Zelenskiy: Önümüzeki haftalarda geceler oldukça hareketli geçebilir

Rusya ile Ukrayna arasındaki son esir değişiminde pitbull da yer aldı

Kiev'de 31 Aralık'taki Rus saldırısında eşini kaybeden Kagarlitskiy, yaşadıklarını anlattı

Alman istihbarat yetkilisinden "Rusya'nın Almanya'daki istihbarat ilgisi artıyor" uyarısı

Alman istihbarat yetkilisinden "Rusya'nın Almanya'daki istihbarat ilgisi artıyor" uyarısı
Kiev Belediye Başkanı Kliçko: Kiev'in enerji altyapısı Rus saldırısında hasar gördü

Kiev Belediye Başkanı Kliçko: Kiev'in enerji altyapısı Rus saldırısında hasar gördü
Zelenskiy yılın ilk gününde 45 İHA imha ettiklerini bildirdi

Zelenskiy yılın ilk gününde 45 İHA imha ettiklerini bildirdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet