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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya, Ukrayna'daki İHA üretim yerlerini vurduklarını duyurdu

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'da uzun menzilli yüksek hassasiyetli füzelerle Rusya'ya karşı "terör saldırıları" gerçekleştirmek için kullanılan insansız hava araçları (İHA) üretimi yapılan yerleri vurduklarını bildirdi.

Ali Cura   | 01.01.2023
Rusya, Ukrayna'daki İHA üretim yerlerini vurduklarını duyurdu

Moskova

Konaşenkov, Ukrayna'daki savaşta Rus ordusunun eylemlerine ilişkin açıklamada bulundu.

Rus Silahlı Kuvvetlerinin, 31 Aralık'ta Ukrayna'daki savunma sanayisi tesislerini havadan fırlatılan uzun menzilli yüksek hassasiyetli füzelerle vurduğunu belirten Konaşenkov, bu tesislerin Rusya'ya karşı "terör saldırıları" gerçekleştirmek için kullanılan İHA'ların üretiminde yer aldığını kaydetti.

Tesislerle birlikte İHA'ların depoları ve fırlatma alanlarının da vurulduğunu dile getiren Konaşenkov, "Saldırılar hedefine ulaştı. Kiev rejiminin yakın gelecekte Rusya Federasyonu'na karşı terör saldırıları düzenleme planları bozuldu." dedi.

Ukrayna'daki operasyonların devam ettiğini söyleyen Konaşenkov, "Ukrayna'da bugüne kadar 355 uçak, 199 helikopter, 2 bin 779 insansız hava aracı, 399 hava savunma füze sistemi, 7 bin 350 tank ve zırhlı araç, 957 çok namlulu roketatar, 3 bin 756 obüs ve havan topu, 7 bin 859 özel askeri araç imha edildi." ifadelerini kullandı.

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