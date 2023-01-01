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Dünya

Kuveyt ilk uydusunu 3 Ocak Salı günü uzaya fırlatacak

Kuveyt, ilk uydusunu 3 Ocak Salı günü ABD'nin Florida eyaletindeki bir platformdan fırlatacağını duyurdu.

Hussameldin Abdelgadir Salih Mohamed, Mehmet Nuri Uçar   | 01.01.2023
Kuveyt ilk uydusunu 3 Ocak Salı günü uzaya fırlatacak

Kuveyt

Kuveyt resmi ajansı KUNA'ya göre, "Kuveyt Sat-1" adı verilen uydu fırlatıldıktan yaklaşık 4 saat 2 dakika sonra görevini yerine getirmeden önce yer istasyonuna ilk sinyali gönderecek.

İlk uydu projesinin direktörü Ahmed el-Kenderi, uydunun, dünyanın etrafında döneceğini ve uzman ekip tarafından analiz edilmek üzere görüntüleri gönderen yüksek çözünürlüklü bir kameraya sahip olduğunu belirtti.

Kenderi, uydudan gönderilen görüntüler aracılığıyla deniz bilimcilerin, deniz keşfi, renk değişikliği, kızıl gelgit, petrol kirliliği ve etkilerini araştıracağını, mimarların ise kentsel durumu tartışacağını ifade etti.

Direktör Kenderi, "Projenin maliyeti 316 bin Kuveyt dinarını (1 milyon dolardan fazla) buldu. Çeşitli bilimsel derece ve uzmanlıklardan yaklaşık 67 kişi (yüzde 67 kadın, yüzde 33 erkek) projede çalıştı." dedi.

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