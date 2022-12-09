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Dünya

Viyana’da 'Yunus’un izinde' programı düzenlendi

Avusturya’nın başkenti Viyana’da Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından "Yunus'un izinde" programı düzenlendi.

Aşkın Kıyağan   | 09.12.2022
Viyana’da 'Yunus’un izinde' programı düzenlendi Fotoğraf: Aşkın Kıyağan / AA

Viyana

Başkentin önemli konferans salonlarından Borromaus Saal’de düzenlenen etkinliğe Türkiye’nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun’un yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Programda televizyon programcısı ve yazar Serdar Tuncer ve Bosna Hersekli sanatçı Zeyd Şoto, mutasavvıf, şair Yunus Emre’nin felsefesini, şiirleri ve bu şiirlerden bestelenmiş eserlerle izleyiciye sundu.

Serdar Tuncer, büyük şairin dünya görüşünün derinliklerini eserlerinden örneklerle açıklamaya çalışarak, Yunus’un çağrısının yalnız insanı insanla tanıştırmaktan ibaret olmadığını ifade etti.

"Yunus'un çağrısı gel ve kalbinle tanış"

Yunus’un çağrısının "gel ve kalbinle tanış" şeklinde olduğunu belirten Tuncer, "Yunus Emre’nin çağrısı evvel emirde ey insan kalbinle tanış, kalbinin sahibiyle tanış, kendinle tanış. Merhaban olsun kendinle, sımsıcak güzel bir merhaban. Sonra zaten diğer insanlarla, diğer yaratılmış her bir şeyle yerlerin ve göklerin Rabbiyle zaten tanışlığın olur diyor." şeklinde konuştu.

Yunus Emre'nin şiirlerinin seslendirildiği programa davetliler yoğun ilgi gösterdi.

Viyana YEE, ülkenin Linz kentinde düzenlenecek programda büyük mutasavvıfın felsefesini anlatmaya devam edecek.



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