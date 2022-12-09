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Dünya

ABD ve Kanada'dan bazı İranlı yetkililere ortak yaptırım kararı

ABD ve Kanada, protestoculara yönelik şiddet eylemlerinden dolayı bazı İranlı yetkililere yaptırım uygulama kararı aldı.

Kasım İleri   | 09.12.2022
ABD ve Kanada'dan bazı İranlı yetkililere ortak yaptırım kararı

Washington

ABD ve Kanada Dışişleri Bakanlığı, İran’daki olaylara ilişkin ortak yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, “Kanada ve ABD, İran İslam Cumhuriyeti'nin barışçıl protestoculara yönelik şiddet eylemlerini ve İran halkına yönelik devam eden baskısını kınama konusunda bir araya geldi. İran'ın kadınlara yönelik yaygın baskısını ve devlet destekli şiddetini kınıyoruz.” ifadesi yer aldı.

Bunların uzun süredir iki ülkenin ortak endişeleri olduğu kaydedilen açıklamada, İran makamlarının Mahsa Amini'nin ölümünün ardından İran halkına yönelik şiddeti yoğunlaştırmasına dünyanın her köşesinden sonuç odaklı yanıtlar verilmesi gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, "Bugün, İran halkının insan haklarını ve temel özgürlüklerini inkar etmeyi amaçlayan acımasız baskının bir parçası olarak işlenenler de dahil olmak üzere insan hakları ihlalleriyle bağlantılı İranlı yetkililere karşı koordineli yaptırımlar uyguladık.” ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, İran halkına karşı insan hakları ihlallerinin faillerine bedel ödetmenin farklı yollarını bulmaya kararlı oldukları kaydedildi.

ABD Hazine Bakanlığı, Kirmanşah Kolluk Kuvvetleri Komutanı Ali Akbar Cavidian, Reza Şah Hapishanesi Müdürü Karim Azizi Sistan ve Beluçistan vilayetleri Ahlak Polisi Müdürü Ebrahim Koçakzai, Buşehr Hapishanesi Müdürü Mohammed Reza Ostad’ı yaptırım listesine eklediklerini açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı ise ayrıca 13 İranlı yetkiliye ABD’ye giriş yasağı getirdiklerini duyurdu.

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