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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Zelenskiy, Herson'daki gelişmeleri değerlendirdi: Her şey için savaşıyoruz

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın "Herson'daki savunma hattının Dnipro Nehri'nin sol yakasına çekileceği" yönündeki açıklamasına ilişkin, "Her şey için savaşıyoruz." ifadesini kullandı.

Davit Kachkachishvili   | 10.11.2022
Zelenskiy, Herson'daki gelişmeleri değerlendirdi: Her şey için savaşıyoruz

Kiev

Zelenskiy gece saatlerinde Telegram hesabından paylaştığı görüntülü mesajında, ülkesinde Rusya'ya karşı savaşın sürdüğünü belirterek, en ağır çatışmaların Donetsk cephesinde yoğunlaştığını söyledi.

Rusya Savunma Bakanlığının, "Herson şehrindeki savunma hattının Dnipro Nehri'nin sol yakasına çekileceğine" ilişkin yaptığı açıklamayı değerlendiren Zelenskiy, şu ifadeleri kullandı:

"Güneyde yavaş yavaş ilerliyoruz, mevzilerimizi adım adım güçlendiriyoruz. Bugün enformasyon alanında çok fazla neşe var ve bunun nedeni açık. Ancak duygularımız savaş sırasında her zaman kısıtlı olmalıdır."

Cephede devam eden karşı saldırı hakkında fazla bilgi paylaşmak istemediğini aktaran Zelenskiy, "Ne güneyde, ne doğuda, ne de başka bir yerde operasyonlarımızın tüm detaylarıyla düşmanı kesinlikle beslemeyeceğim. Sonucu elde ettiğimizde bunu mutlaka herkes görecek." dedi.

Zelenskiy, Ukrayna ordusunun sahada gücünü gösterdiğini kaydederek şöyle devam etti:

"Ama şunu anlamalısınız; Güç (karşıdan) hissetmediği sürece kimse bir yeri terk etmez. Düşman bize hediyeler vermez, iyi niyet jestleri yapmaz. Her şey için savaşıyoruz."

Zelenskiy, ordunun, duygusal olmadan, gereksiz risk almadan çok dikkatli bir şekilde hareket ettiğini belirterek, "Herson, Kahovka, Donetsk ve diğer şehirlerimizin kurtuluşunu böyle sağlayacağız. Ama bu kesinlikle bizim çabalarımızın, savunma operasyonlarımızın sonucu olacak." diye konuştu.

Rus askerlerinin, Herson bölgesindeki Kahovka şehrinde yer alan hidroelektrik santrali barajını patlatma ihtimali olduğunu öne süren Zelenskiy, Rus güçlerine bu bölgede provokasyon girişimlerinden uzak durma çağrısında bulundu.

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