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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Zelenskiy, AB'nin Ukrayna'ya 1 milyon top mermisi sağlamaya hazır olduğunu belirtti

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Avrupa Birliği'nin (AB) Ukrayna'ya acil ihtiyaç duyulan mühimmat ve 1 milyon top mermisi sağlamaya hazır olduğunu bildirdi.

Ekip  | 09.05.2023 - Güncelleme : 09.05.2023
Zelenskiy, AB'nin Ukrayna'ya 1 milyon top mermisi sağlamaya hazır olduğunu belirtti

Kiev

Zelenskiy, 9 Mayıs Avrupa Günü kutlamaları için başkent Kiev'e gelen AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Ukrayna'nın her gün Rus saldırganlığına karşı savunmanın etkinliğini gösterdiğine işaret eden Zelenskiy, "Düşürülen her terör füzesi, Rus saldırılarını püskürtmedeki askerlerimizin her başarısı saldırganı yenebileceğimizin kanıtıdır." dedi.

Zelenskiy, Ukrayna'nın savaş yeteneklerinin Rusya'nın yetenekleriyle orantılı olduğunu söyleyerek "Bu bağlamda AB'nin Ukrayna'ya acil ihtiyaç duyulan mühimmat ve bir milyon top mermisi sağlamaya hazır olduğu için Leyen'e teşekkür ettim." diye konuştu.

Ukrayna-AB ilişkilerindeki yapay siyasi belirsizliği ortadan kaldırma zamanı geldiğini kaydeden Zelenskiy, "Ukrayna'nın AB üyeliğine ilişkin müzakerelerin başlatılması konusunda olumlu karar alma zamanı geldi." ifadesini kullandı.

Von der Leyen ile görüşmede Ukrayna tarım ürünlerinin ihracatına yönelik AB'nin uyguladığı kısıtlamaları ele aldıklarını aktaran Zelenskiy, ülkesinin ihracatına yönelik herhangi bir kısıtlamanın kabul edilemez olduğunu çünkü bunun Rusya'nın yeteneklerini güçlendireceğini söyledi.

Zelenskiy, "İlgili sorunları izlemek ve Ukrayna ile istişare etmeden ticaretle ilgili herhangi bir kararı vermekten kaçınmak için bir istişare grubu oluşturmayı öneriyoruz." dedi.

AB'den güçlü kararlar ve tüm ticari kısıtlamaların bir an önce kaldırılmasını beklediğini ifade eden Zelenskiy, von der Leyen ile görüşmenin ticari kısıtlamaların kaldırılması için siyasi iradenin olduğunu gösterdiğini sözlerine ekledi.

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