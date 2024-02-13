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Dünya

Zelenskiy: ABD'nin savunma yardımları, Ukrayna için adaletli barışı daha yakın kılıyor

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Ukrayna'ya 60 milyar dolardan fazla savunma yardımını da içeren yeni destek paketini onaylayan ABD Senatosu'na teşekkür etti.

Ramin Abdullayev  | 13.02.2024 - Güncelleme : 13.02.2024
Zelenskiy: ABD'nin savunma yardımları, Ukrayna için adaletli barışı daha yakın kılıyor

Kiev

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna'ya 60 milyar dolardan fazla savunma yardımını da içeren yeni destek paketini onaylayan ABD Senatosu'na teşekkür ederek, ABD'nin savunma yardımlarının, Ukrayna için adaletli barışı daha yakın kıldığını belirtti.

Zelenskiy, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Ülkem için yardımların devamından yana oy kullanan tüm senatörlere teşekkür ediyorum. Bu destek Ukrayna'nın bağımsızlığı, demokrasisi ve değerleri adına fevkalade önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

ABD yardımları sayesinde birçok Ukrayna vatandaşının hayatta kaldığını ifade eden Zelenskiy, "Bu destek, bizler için şehirlerimizde hayatın devam edeceği ve nihayetinde savaşı yeneceği anlamına geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Zelenskiy, "ABD'nin savunma yardımları, Ukrayna için adaletli barışı daha yakın kılıyor ve global güvenliği yeniden tesis ediyor. Böylece ABD'liler dahil tüm bağımsız dünyanın gelişimine katkı sağlanıyor." ifadelerine yer verdi.

ABD Senatosu, uzun süren tartışmaların ardından Ukrayna, İsrail ve Tayvan'a yardımların da içinde yer aldığı toplam 95,3 milyar dolarlık destek paketine onay vermişti.

ABD, 2023'te de Ukrayna'ya 34 ayrı paket halinde toplam 24 milyar dolarlık savunma yardımında bulunmuştu.

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