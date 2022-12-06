Dolar
18.63
Euro
19.54
Altın
1,768.70
ETH/USDT
1,258.70
BTC/USDT
16,948.00
BIST 100
4,957.77
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Zelenskiy: 70 Rus füzesi fırlatıldı, çoğu düşürüldü

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun 5 Aralık'ta Ukrayna'nın çeşitli bölgelerine yönelik fırlattığı 70 füzeden çoğunun Ukrayna güçlerince imha edildiğini duyurdu.

Davit Kachkachishvili   | 06.12.2022
Zelenskiy: 70 Rus füzesi fırlatıldı, çoğu düşürüldü

Kiev

Zelenskiy, gece saatlerinde Telegram hesabından paylaştığı görüntülü mesajında ulusa seslenerek, Rus güçlerinin ülkesine yönelik tekrar füze saldırıları gerçekleştirdiğini belirtti.

Rus kuvvetlerinin 5 Aralık'ta 70 füze ile Ukrayna'ya saldırı gerçekleştirdiğini aktaran Zelenskiy, "70 Rus füzesi fırlatıldı, çoğu düşürüldü. X-101 tipi ve diğer füzeler." dedi.

Zelenskiy, ortak ülkelerin Ukrayna tarafında verdiği hava savunma sistemlerinin etkili bir şekilde çalıştığını ama bunun yeterli olmadığını, daha çok benzer sisteme ihtiyaç duyduklarını kaydederek, "Ancak ne yazık ki hava sahamızda henüz tam güvenlik sağlayamıyoruz. Birkaç isabet oldu. Maalesef mağdurlar var. Bu saat itibarıyla bugün Rus saldırılarında 4 kişi yaşamını yitirdi." ifadelerini kullandı.

Rus saldırıları nedeniyle ülkesinde elektrik kesintilerinin sürdüğünü dile getiren Zelenskiy, Kiev olmak üzere birçok bölgede acil durum elektrik kesintilerinin olduğunu kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
2023 yılında 27 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu
TBMM Başkanı Şentop'tan şehit Binbaşı Duman için taziye mesajı
İletişim Başkanlığı 28 Kasım-4 Aralık Dezenformasyon Bülteni'ni yayımladı
Milli Savunma Bakanı Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Hasanov ile görüştü

Benzer haberler

Zelenskiy: 70 Rus füzesi fırlatıldı, çoğu düşürüldü

Zelenskiy: 70 Rus füzesi fırlatıldı, çoğu düşürüldü

Rusya: Ukrayna, 2 askeri havaalanımıza saldırı girişiminde bulundu

Rusya’da "Dünya Türk Kahvesi Günü" etkinliği yapıldı

Azerbaycan: Ermenistan, Karabağ ile ilgili üçlü anlaşmaları uygulamıyor

Azerbaycan: Ermenistan, Karabağ ile ilgili üçlü anlaşmaları uygulamıyor
Rusya Devlet Başkanı Putin, LGBT propagandasına karşı yasayı onayladı

Rusya Devlet Başkanı Putin, LGBT propagandasına karşı yasayı onayladı
Rusya Başbakanı Mişustin: Çin ile ticaretin yarısını ulusal para birimleriyle gerçekleştiriyoruz

Rusya Başbakanı Mişustin: Çin ile ticaretin yarısını ulusal para birimleriyle gerçekleştiriyoruz
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet