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Dünya

Yurt dışında Kovid-19 nedeniyle ölen Türk vatandaşı sayısı 320'ye çıktı

Kovid-19 salgını nedeniyle yurt dışında hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının sayısı 320'ye yükseldi.

Nazlı Yüzbaşıoğlu   | 16.04.2020
Yurt dışında Kovid-19 nedeniyle ölen Türk vatandaşı sayısı 320'ye çıktı

Ankara

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle şimdiye kadar Fransa'da 99, Almanya'da 71, Hollanda'da 54, İngiltere'de 32, Belçika'da 29, ABD'de 13, İsveç'te 12, Avusturya'da 4, İsviçre'de 4, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 1 ve Lübnan'da 1 Türk vatandaşı yaşamını yitirdi.


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