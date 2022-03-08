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Dünya

Yunus Emre Enstitüsünden Cape Town'da Dünya Kadınlar Günü etkinliği

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve Türk-Güney Afrika Gençlik Birliği (TURKSAY) iş birliğinde Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Cape Town kentinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği düzenledi.

Murat Özgür Güvendik   | 08.03.2022
Yunus Emre Enstitüsünden Cape Town'da Dünya Kadınlar Günü etkinliği

Johannesburg

Tarihi Cape Town Kalesi'ndeki etkinliğe, Türkiye'nin Cape Town Başkonsolosu Sinan Yeşildağ ile TÜRKSOY üyesi öğrenciler, Başkonsolosluk görevlileri, Güney Afrikalı kadın siyasetçiler, akademisyenler ve sanatçılar katıldı.

Güney Afrikalı opera sanatçısı Esihle Nhkelo, kadın hakları mücadelesini anlatan besteleriyle bir konser verdi.

Katılımcılar etkinliğin ardından Cape Müslüman Mirası Müzesini ziyaret etti.

Etkinlikte Sultan Abdülaziz Han tarafından İslam'ı öğretmek için 1863'te Güney Afrika'ya gönderilen ve 17 yıl görev yaptıktan sonra 1880'de Cape Town'da vefat eden Osmanlı alimi Ebubekir Efendi'nin yeni yapılan portresi de sergilendi.

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