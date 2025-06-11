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Dünya

Yunanistan'ın Serez kentinde içme suyunda uranyum bulundu

Yunanistan’ın Serez kentine bağlı Melenikitsi ve Hortero köylerinde yapılan ölçümlerde, içme suyunda izin verilen sınırın üzerinde uranyum tespit edildiği bildirildi.

Ayhan Mehmet  | 11.06.2025 - Güncelleme : 11.06.2025
Yunanistan'ın Serez kentinde içme suyunda uranyum bulundu

Gümülcine

Heraklia Belediye Başkanı Kleanthis Koçakiahidis, belediyeye bağlı su ve kanalizasyon idaresinin (DEYAH) gerçekleştirdiği analiz sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Buna göre, Melenikitsi ve Hortero köylerindeki yeraltı su kaynaklarında yüksek oranda uranyum tespit edildi.

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Tespitlerin ardından söz konusu köylerde içme ve yemek pişirme amacıyla su kullanımı yasaklanırken, günlük temizlik ve diğer amaçlarla su kullanımına herhangi bir kısıtlama getirilmediği belirtildi.

Yetkililerin halk sağlığını korumak amacıyla acil önlemleri devreye aldığı ve suyun yeniden güvenli seviyelere çekilmesi için çalışmalar başlattığı kaydedildi.

Öte yandan, 28 Mayıs’ta yine Serez kentinde içme suyunda tehlikeli düzeyde uranyum tespit edilmesi üzerine üç yerleşim biriminde olağanüstü hal ilan edilmişti.

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