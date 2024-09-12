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Dünya

Yunanistan'ın Kozani kentindeki orman yangınına müdahale ediliyor

Yunanistan'ın Kozani kentinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale edildiği bildirildi.

Ayhan Mehmet  | 12.09.2024 - Güncelleme : 12.09.2024
Yunanistan'ın Kozani kentindeki orman yangınına müdahale ediliyor

Gümülcine

Yunan basınındaki haberlere göre, Kozani'nin Vlasti bölgesindeki ormanlık alanda öğle saatlerinde yangın çıktı.

30 itfaiyeci, 7 araç, 3 uçak ve 2 helikopterin müdahale ettiği yangının, Vlasti'deki manastıra yaklaştığı belirtildi.

Yunanistan İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Vasilis Kikilias, daha önce yaptığı açıklamada, ülke genelinde 2024'te çıkan yangın sayısının geçen yıla oranla yüzde 50 arttığını belirtmiş, itfaiye ekiplerinin yılın başından bu yana 4 bin yangınla mücadele ettiğini söylemişti.




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