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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bolu'nun Göynük İlçesi Dedeler Köyünde bulunan Yangın Yönetim Merkezi'nde açıklamalarda bulunuyor.
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Dünya

Yunanistan'daki yangın söndürme çalışmalarına katılan Türk ekip Atina'dan ayrıldı

Türkiye’nin yangınla mücadele kapsamında Yunanistan'ın başkenti Atina’ya gönderdiği ekip ülkeden ayrıldı.

Ayhan Mehmet  | 16.08.2024 - Güncelleme : 16.08.2024
Yunanistan'daki yangın söndürme çalışmalarına katılan Türk ekip Atina'dan ayrıldı

Atina

Türkiye’nin Atina Büyükelçiliğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Atina’daki görevlerini başarıyla tamamlayan iki uçak ve bir helikopterden oluşan 8 kişilik Orman Genel Müdürlüğü ekibimiz, ülkemizdeki orman yangılarına müdahale etmek için Yunanistan’dan ayrıldı." ifadesi kullanıldı.

Türkiye, 11 Ağustos'ta başkent Atina yakınlarındaki Varnava'da başlayan ve Attiki'nin çeşitli bölgelerine yayılan yangın dolayısıyla Yunanistan'a yardım teklifinde bulunmuştu.

Bu kapsamda Orman Genel Müdürlüğünün envanterinde bulunan iki "AT-802F" Fireboss amfibik uçak ve bir "T-70" helikopter Atina'ya gönderilmişti.

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