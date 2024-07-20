Dolar
33.04
Euro
35.94
Altın
2,400.55
ETH/USDT
3,521.90
BTC/USDT
67,311.00
BIST 100
11,156.20
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Yunanistan'da son 24 saatte çıkan 45 orman yangınından 31'i kontrol altına alındı

Yunanistan'da son 24 saatte 45 noktada çıkan orman yangınından 31'inin kontrol altına alındığı, 14 yangınla ilgili söndürme çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Ayhan Mehmet  | 20.07.2024 - Güncelleme : 20.07.2024
Yunanistan'da son 24 saatte çıkan 45 orman yangınından 31'i kontrol altına alındı

Gümülcine

Yunanistan İtfaiye Teşkilatından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte ülke genelinde 45 ormanlık alanda yangın çıktı.

İtfaiye ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesiyle bunlardan 31'i kontrol altına alındı, 14 orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor.

Öte yandan, 18 Temmuz'da Korinthos'un Velos bölgesinde çıkan orman yangınına ilişkin 72 yaşında bir kişinin tutuklandığı bildirildi.

Yunan basınındaki haberlerde, yaşlı adamın yangını çıkardığını itiraf etmesi üzerine 37 ay hapis cezasına çarptırıldığı belirtildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türk Kızılay Genel Başkanı Yılmaz, TercihFest 2024'te öğrencilerle buluştu
Ağrı'da meydana gelen sel tarım arazilerine zarar verdi
Dışişleri Bakanlığı: Kıbrıs Barış Harekatı Ada’nın tamamına barış getirmiştir
TSK, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılına özel KKTC'de geçit töreni düzenledi
Antalya'da tekne kazasında hayatını kaybeden ATSO Başkanı Bahar'ın cenazesi defnedildi

Benzer haberler

Yunanistan'da son 24 saatte çıkan 45 orman yangınından 31'i kontrol altına alındı

Yunanistan'da son 24 saatte çıkan 45 orman yangınından 31'i kontrol altına alındı

Yunanistan'da çöl sıcaklıkları hafta başına kadar sürecek

Kastamonu'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Yunanistan'da dün 68 noktada orman yangını çıktı

Yunanistan'da dün 68 noktada orman yangını çıktı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet