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Dünya

Yunanistan'da geçici hükümetin başbakanı yemin ederek göreve başladı

Yunanistan'da genel seçimlerin ardından hükümetin kurulamaması dolayısıyla ülkeyi seçimlere götürecek geçici hükümetin başbakanı olarak görevlendirilen Sayıştay Başkanı İoanis Sarmas, yemin ederek göreve başladı.

Ayhan Mehmet  | 25.05.2023 - Güncelleme : 25.05.2023
Yunanistan'da geçici hükümetin başbakanı yemin ederek göreve başladı Fotoğraf: Costas Baltas -AA

Atina

Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu dün, 21 Mayıs'ta yapılan genel seçimlerde hiçbir partinin çoğunluğu sağlayamaması ve koalisyon hükümeti kurulamaması üzerine, 25 Haziran'da yapılacak ikinci seçimlere kadar geçici başbakan olarak Sarmas'ı atadı.

Sarmas, Cumhubaşkanlığında bugün yapılan yemin töreninin ardından Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'den görevi devraldı.

Yunan medyasında çıkan haberlere göre, Sarmas'ın kabinesinde Yunanistan'ın Ankara Büyükelçiliğinde de görev yapmış emekli büyükelçi Vasilis Kaskarelis’in Dışişleri Bakanı, Yunanistan eski Savunma Bakan Yardımcısı ve Kara Kuvvetleri Komutanı Alkiviadis Stefanis'in Savunma Bakanı, eski Kara Kuvvetleri Komutanı Haralambos Lalusis’in de Vatandaşı Koruma Bakanı olması bekleniyor.

Kaskarelis ve Stefanis'in, Türk-Yunan ilişkilerinde tecrübeli isimler olduğu kaydedilen haberlerde, yeni kabinenin yarın yemin ederek göreve başlaması bekleniyor.

Yunanistan'da düzenlenen genel seçimlerde, resmi olmayan sonuçlara göre, Yeni Demokrasi yüzde 40'ın üzerinde oy alarak (146 sandalye) en yakın rakibi Radikal Sol İttifak'a (SYRIZA) 20 puan fark atmıştı ancak tek başına iktidara gelebilmesi için gerekli 151 sandalye sayısına ulaşamamıştı.

Yeni Demokrasi'nin lideri Kiryakos Miçotakis ve ikinci parti olan SYRIZA'nın lideri Aleksis Çipras da koalisyon için gerekli şartların bulunmadığı gerekçesiyle hükümeti kurma görevini iade etmişti.

Seçimlerde üçüncü olan PASOK-KINAL ittifakı lideri Nikos Andrulakis de Cumhurbaşkanı Sakelaropulu’nun kendisine verdiği aynı görevi reddetmişti.

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