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Dünya

Yunanistan'da geçen hafta yaşanan selde ölü sayısı 17'ye yükseldi

Yunanistan'da 5 Eylül'de başlayan şiddetli yağış nedeniyle Tesalya bölgesinde geçen hafta yaşanan sel felaketindeki can kaybı sayısı 17'ye çıktı.

Derya Gülnaz Özcan  | 16.09.2023 - Güncelleme : 16.09.2023
Yunanistan'da geçen hafta yaşanan selde ölü sayısı 17'ye yükseldi

Atina

Yunanistan Devlet Ajansı AMNA'nın haberine göre, geçen hafta Pilio'da bulunan iki cesetten alınan DNA örneklerinin, sel felaketinde kayıp olduğu bildirilen Avusturyalı çifte ait olduğu tespit edildi.

Böylelikle selde hayatını kaybedenlerin sayısı 17'ye yükseldi.

Sel nedeniyle Tesalya'da 750 bin dönümden fazla alan sular altında kalmış, yerleşim birimleri, tarım arazileri ve bölgedeki altyapı büyük hasar görmüştü.

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