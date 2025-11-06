Yunanistan'da devlet hastanelerinde çalışan doktorlar 48 saatlik grevde

Atina
Yunanistan Hastane Doktorları Birlikleri Federasyonunun (OENGE) çağrısıyla, ülke genelindeki devlet hastanelerinde çalışan doktorlar, bugün ve yarın için greve gitme kararı aldı.
Doktorlar, sağlık hizmetlerindeki şartların iyileştirilmesini, personel sayısının artırılmasını, maaşların yükseltilmesini talep ediyor.
Öte yandan, Yunanistan Laboratuvar Doktorları Federasyonu (PERGI) da yarın için 24 saatlik grev ilan etti. Grev kapsamında, ülkedeki özel laboratuvarlar yarın hizmet vermeyecek.
Laboratuvarlar, sigorta anlaşması gereği devletten bekledikleri ödemelerin zamanında yapılmasını talep ediyor.