Dolar
35.04
Euro
36.38
Altın
2,593.48
ETH/USDT
3,680.00
BTC/USDT
100,606.00
BIST 100
9,915.76
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Yunanistan'da 2024'teki orman yangınlarının sayısı önceki 18 yılın ortalamasının yüzde 42 üstünde

Yunanistan'da bu yıl çıkan orman yangınlarının sayısının, önceki 18 yılın ortalamasının yüzde 42 üstünde olduğu bildirildi.

Derya Gülnaz Özcan  | 18.12.2024 - Güncelleme : 18.12.2024
Yunanistan'da 2024'teki orman yangınlarının sayısı önceki 18 yılın ortalamasının yüzde 42 üstünde Fotoğraf: Costas Baltas/AA

Atina

Yunanistan Meteoroloji Dairesi ile Dünya Doğayı Koruma Vakfı Yunanistan Biriminin ortak raporunda, ülkede 2024'teki orman yangınları incelenerek, önceki yıllarda meydana gelen orman yangınlarıyla karşılaştırıldı.

Rapora göre, 2024'te yaşanan orman yangınlarının sayısı, 2006-2023 yıllarındaki orman yangını sayısı ortalamasının yüzde 42 üstünde kaydedildi.

Bu yıl yanan alan miktarı ise 450 bin dönüm ile 2004-2023 dönemindeki ortalama 505 bin dönüm alanın biraz altında kaldı.

Ülkedeki koruma altındaki bölgelerden 11'inde bu yıl çıkan yangınlar toplam 90 bin dönüm alanı etkiledi.

Yangından en çok etkilenen bölge ise 117 bin 610 dönüm ile başkent Atina'nın da dahil olduğu Atiki bölgesi oldu.

Raporda ayrıca, sosyal, çevresel ve ekolojik açıdan çok sayıda olumsuz sonuç doğuran yangınların bu yıl 7 kişinin hayatını kaybetmesine yol açtığı belirtildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ardahan'da kar nedeniyle yarın eğitime ara verildi
DMM'den "45 kişinin katledildiği davada terör örgütü DEAŞ üyeleri tahliye edildi" iddiasına yalanlama
Nuri Demirağ'ın torunu Prof. Dr. Banu Onaral vefat etti
Türk Kızılay, İsrail'in yıkımına uğrayan Lübnan'ın güneyinde ihtiyaç sahiplerine yardım dağıttı
Dilan Polat ve Sıla Doğu'ya 1 yıla kadar hapis istemli dava

Benzer haberler

Yunanistan'da 2024'teki orman yangınlarının sayısı önceki 18 yılın ortalamasının yüzde 42 üstünde

Yunanistan'da 2024'teki orman yangınlarının sayısı önceki 18 yılın ortalamasının yüzde 42 üstünde

AB Genel İşler Konseyi toplantısının genişlemeye dair sonuç bildirisinde Türkiye kısmı kabul edildi:

Yunanistan, Suriyeli sığınmacıların iltica başvurularına yanıt verilmesini askıya aldı

Yunanistan, yeni yılda çocukların sosyal medya kullanımını kısıtlamaya hazırlanıyor

Yunanistan, yeni yılda çocukların sosyal medya kullanımını kısıtlamaya hazırlanıyor
Yunanistan, Suriyelilerin iltica başvurularını dondurmaya hazırlanıyor

Yunanistan, Suriyelilerin iltica başvurularını dondurmaya hazırlanıyor
TOFAŞ, sahasında Yunanistan temsilcisi Maroussi Basketbol'u mağlup etti

TOFAŞ, sahasında Yunanistan temsilcisi Maroussi Basketbol'u mağlup etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet