Dolar
34.81
Euro
36.83
Altın
2,666.10
ETH/USDT
3,843.80
BTC/USDT
97,675.00
BIST 100
10,257.39
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Yunanistan, Suriyelilerin iltica başvurularını dondurmaya hazırlanıyor

Yunanistan'ın, Suriyelilerin iltica başvurularını dondurma kararı almaya hazırlandığı bildirildi.

Derya Gülnaz Özcan  | 09.12.2024 - Güncelleme : 09.12.2024
Yunanistan, Suriyelilerin iltica başvurularını dondurmaya hazırlanıyor

Atina

AA muhabirinin yetkili kaynaklardan edindiği bilgilere göre, Yunanistan, Almanya, Fransa gibi Avrupa ülkelerinin yolundan giderek Suriyelilerin iltica başvurularını dondurma kararı almaya hazırlanıyor.

Konuya ilişkin nihai kararın, cuma düzenlenecek Hükümet Dış Politika ve Güvenlik Konseyi toplantısında alınması ve ardından resmi açıklamanın yapılması öngörülüyor.

Kararın, Yunanistan'a bundan sonra gelmeyi planlayan Suriyeliler için caydırıcı olması amaçlanıyor.

Almanya Federal Göçmen ve Mülteci Dairesi (BAMF), bir sonraki duyuruya kadar Suriyelilerin iltica başvurularını işleme koymayacağını duyurmuştu.

Alman basınında Suriye'deki belirsiz durum nedeniyle BAMF'nin, halihazırda işlemde olan Suriyelilerin iltica başvurularının tamamını dondurduğu ve bir sonraki duyuruya kadar başvuru almayacağı belirtilmişti.

Fransa'da da ulusal basında Fransa İçişleri Bakanlığının Almanya'nın yaptığı gibi Suriyelilerin sığınma başvurularının askıya alınması konusunda çalıştığı ve bu konuda karar alacağı bildirilmişti.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanı Fidan, BM Genel Sekreteri Guterres ile telefonda görüştü
Esed rejiminin devrilmesinin ardından Türkiye'deki Suriyeliler ülkelerine dönüyor
AYM, yardım toplama süresinin sadece bir yıl uzatılabileceğini öngören kuralı iptal etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kalbimizin bir yarısı Gaziantep, Hatay ise diğer yarısı Halep'tir, Şam'dır
Marmara için gök gürültülü sağanak uyarısı

Benzer haberler

Yunanistan, Suriyelilerin iltica başvurularını dondurmaya hazırlanıyor

Yunanistan, Suriyelilerin iltica başvurularını dondurmaya hazırlanıyor

Esed rejiminin devrilmesinin ardından Türkiye'deki Suriyeliler ülkelerine dönüyor

DMM, "Suriyelilerin vergiden muaf aldıkları araçlarla geri döndükleri " iddiasını yalanladı

TOFAŞ, sahasında Yunanistan temsilcisi Maroussi Basketbol'u mağlup etti

TOFAŞ, sahasında Yunanistan temsilcisi Maroussi Basketbol'u mağlup etti
Trakya'dan 11 ayda 2,1 milyar dolarlık ihracat yapıldı

Trakya'dan 11 ayda 2,1 milyar dolarlık ihracat yapıldı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Yunanistan'la dostluğumuzu pekiştirecek her girişime destek vermeye hazırız

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Yunanistan'la dostluğumuzu pekiştirecek her girişime destek vermeye hazırız
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet