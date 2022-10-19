Dolar
18.59
Euro
18.17
Altın
1,632.35
ETH/USDT
1,291.90
BTC/USDT
19,137.00
BIST 100
3,864.99
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Yunanistan muhalefetinden Avrupa'ya "göçmenleri boğduruyorsunuz" suçlaması

Yunanistan'da muhalefetteki Mera25 partisinin lideri Yannis Varufakis, Avrupa ülkelerini, kıtaya girişlerini engellemek için göçmenleri "boğdurmakla" suçladı.

Derya Gülnaz Özcan   | 19.10.2022
Yunanistan muhalefetinden Avrupa'ya "göçmenleri boğduruyorsunuz" suçlaması

Atina

Kontra News televizyonuna konuşan Varufakis, Avrupalı liderlerin bir yandan göçmen karşıtı politikaları reddediyor görüntüsü verdiğini diğer yandan radikal sağa göz kırptığını belirterek, ikiyüzlü davranıldığı mesajını verdi.

Asırlardır Avrupa'nın diğer kıtalara göçmen gönderdiğini ifade eden Varufakis, şimdi bu göçün yönünün tersine döndüğünü dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi ne yapıyoruz? Aslında biz, İtalyanlar ve diğerleri, göçmenleri engellemek adına sahil güvenliğimizde hizmet veren gençlere göçmenleri boğduruyoruz. Tarihe karşı bir suçtur."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Meriç Nehri'ne kurulan santralde aralık itibarıyla elektrik üretilmesi hedefleniyor
Çanakkale'de 322 şehit mezarının bulunduğu Projektör Tepe Şehitliği ihya ediliyor
RTÜK'ten Tele1'e 3 gün yayın durdurma cezası
Terör örgütü PKK üyeliğinden tutuklanan İBB çalışanı hakim karşısında
Diyarbakır annelerinden Tokay: Evlatlarımızı alıncaya kadar mücadelemizi sürdüreceğiz

Benzer haberler

Yunanistan muhalefetinden Avrupa'ya "göçmenleri boğduruyorsunuz" suçlaması

Yunanistan muhalefetinden Avrupa'ya "göçmenleri boğduruyorsunuz" suçlaması

Yunanistan'a, Almanya'dan "Marder" tipi zırhlı araçların ilk teslimatı yapıldı

İnsan Hakları Gözlemevi: Yunan hükümeti yasaları çiğniyor ve AB de rıza gösteriyor

AB Komisyonu üyesi, Frontex ile ilgili raporu okuyunca "şoke olmuş"

AB Komisyonu üyesi, Frontex ile ilgili raporu okuyunca "şoke olmuş"
İçişleri Bakanlığı: Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Mitarakis algı operasyonuna girişmiştir

İçişleri Bakanlığı: Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Mitarakis algı operasyonuna girişmiştir
ABD'de Florida açıklarında aç ve susuz kalan 98 göçmen kurtarıldı

ABD'de Florida açıklarında aç ve susuz kalan 98 göçmen kurtarıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet