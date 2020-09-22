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Dünya

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı: Türkiye ile istikşafi görüşmeler yakında başlayacak

Türkiye ile Yunanistan arasındaki istikşafi görüşmelerin "yakında" başlayacağı bildirildi.

Tevfik Durul   | 22.09.2020
Yunanistan Dışişleri Bakanlığı: Türkiye ile istikşafi görüşmeler yakında başlayacak

Atina

Yunanistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Yunanistan ile Türkiye, istikşafi görüşmelerin 61. turunun yakında İstanbul'da yapılması yönünde anlaşmaya vardı." ifadesi kullanıldı.

İki ülke arasında 2002'de başlatılan istikşafi görüşmelerin sonuncusu olan 60. tur, 1 Mart 2016'da Atina'da yapılmıştı. Bu tarihten sonra iki ülke arasındaki görüşmeler, siyasi istişareler formatında devam etmiş ancak istikşafi çerçeveye dönmemişti.

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