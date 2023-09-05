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Dünya

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yerapetritis: Pozitif gündemin devam ettirilmesi yönünde mutabık kaldık

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yerapetritis, "(Türkiye ile Yunanistan arasında) Pozitif gündemin devam ettirilmesi yönünde mutabık kaldık." dedi.

Muhammet Tarhan  | 05.09.2023 - Güncelleme : 05.09.2023
Yunanistan Dışişleri Bakanı Yerapetritis: Pozitif gündemin devam ettirilmesi yönünde mutabık kaldık

Ankara

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis ile Bakanlıkta görüştü.

Yerapetritis,  görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, "Güven artırıcı önlemler görüşmeleri yakın dönemde başlayacak." dedi.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yerapetritis, "(Türkiye ile Yunanistan arasında) Pozitif gündemin devam ettirilmesi yönünde mutabık kaldık." ifadelerini kullandı.

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