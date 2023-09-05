Yunanistan Dışişleri Bakanı Yerapetritis: Pozitif gündemin devam ettirilmesi yönünde mutabık kaldık
Yunanistan Dışişleri Bakanı Yerapetritis, "(Türkiye ile Yunanistan arasında) Pozitif gündemin devam ettirilmesi yönünde mutabık kaldık." dedi.
Ankara
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis ile Bakanlıkta görüştü.
Yerapetritis, görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, "Güven artırıcı önlemler görüşmeleri yakın dönemde başlayacak." dedi.
Yunanistan Dışişleri Bakanı Yerapetritis, "(Türkiye ile Yunanistan arasında) Pozitif gündemin devam ettirilmesi yönünde mutabık kaldık." ifadelerini kullandı.
- Bakan Fidan: (Yunanistan-Türkiye arasında) Sorunların çözümlerine yeni yaklaşımlar getirmek konusunda hemfikir olduk