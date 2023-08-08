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Dünya

Yunanistan Dışişleri Bakanı Gerapetritis, Türkiye ile ilişkilerin gelişmesinden umutlu

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Gerapetritis, Türkiye ile Münhasır Ekonomik Bölge ve kıta sahanlığı konularının çözümünde ilerleme kaydedilebileceğinden umutlu olduğunu belirtti.

Aynur Şeyma Asan  | 08.08.2023 - Güncelleme : 08.08.2023
Yunanistan Dışişleri Bakanı Gerapetritis, Türkiye ile ilişkilerin gelişmesinden umutlu

Ankara

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Gerapetritis'in Mısır televizyon kanalı El- Kahire ile yaptığı röportajın metnini yayımladı.

Gerapetritis, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşmelerinin yanı sıra Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO'nun Vilnius Zirvesi'ndeki görüşmelerine işaret ederek, iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesinden umutlu olduğunu söyledi.

Yunan Dışişleri Bakanı, "Ticaret, ekonomi, sivil savunma, turizm, ülkelerin kalkınması gibi iki ülkenin ortak çıkar alanlarının pozitif gündem çerçevesinde ele alınmasının ardından ikili ilişkiler üzerine çalışmak istiyoruz." dedi.

İki ülke arasında "büyük anlaşmazlığın", Münhasır Ekonomik Bölge sınırlarının çizilmesi ve kıta sahanlığı olduğunu belirten Gerapetritis, "politik diyaloğumuzu ilerletebileceğimizden umutluyum." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında 11 Temmuz'da Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüşmüştü.

Miçotakis, Erdoğan ile görüşmesinin en önemli sonucunun her iki liderin pozitif bir bakış açısıyla tekrar yakınlaşma isteğini göstermesi olduğunu kaydetmişti.

Miçotakis, ayrıca Erdoğan ile Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi (YDİK) kapsamında Selanik'te tekrar buluşmayı planladıklarını açıklamıştı.

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Yunanistan Dışişleri Bakanı Gerapetritis, Türkiye ile ilişkilerin gelişmesinden umutlu

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