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Dünya

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Türkiye'ye karşı caydırıcılık iddiası

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, ülkesinin silahlı kuvvetlerini güçlendirmelerinin sebeplerinden birinin Türkiye'ye karşı caydırıcılık olduğunu söyledi.

Derya Gülnaz Özcan  | 11.04.2025 - Güncelleme : 11.04.2025
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Türkiye'ye karşı caydırıcılık iddiası

Atina

Delfi Ekonomi Forumu kapsamında katıldığı bir söyleşide, ülke gündemi ve uluslararası gelişmelere ilişkin soruları yanıtlayan Miçotakis, Türkiye ile ilişkiler hakkında da değerlendirmede bulundu.

Miçotakis, gazeteci Robert D. Kaplan'ın, "Yunanistan geleceğe bakarak Türkiye ile ilişkilerini nasıl yönetiyor? Türkiye, Suriye'deki rejimin devrilmesinin ardından güçlendi, büyük su rezervlerine, gıpta edilecek coğrafi bir konuma sahip." şeklindeki sorusunu şöyle yanıtladı:

"Coğrafya nedeniyle yan yana yaşamak kaderimiz. Tabii ki amacımız yan yana barış içinde yaşamak ve mevcut sorunları çözmektir."

Türkiye ile yaklaşık 40 yıldır çözülemeyen sorunların hemen çözülmesini beklemediğini ifade eden Miçotakis, ancak bunun Türkiye ile diyalog kurulmayacağı ve ortak fayda sağlayacak projelerde işbirliğine gidilmeyeceği anlamına gelmediğini belirtti.

Miçotakis, "Öte yandan naif değiliz. Yunanistan her zaman Türkiye karşısında güvenilir bir caydırıcı güç yansıtmalı. Silahlı kuvvetlerimizi güçlendirmemizin ve Avrupa güvenliği ile stratejik bağımsızlık tartışmalarına katılmamızın sebeplerinden biri de bu." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birçok kez görüştüğüne dikkati çeken Miçotakis, henüz bir sonuç alınmamış olsa da bu görüşmelerin her iki tarafın birbirlerini, anlaşmazlık alanlarını anlaması ve iletişim kanallarının açık kalması açısından önemli olduğunu ifade etti.

Miçotakis, "Türkiye ile ilişkilerin yönetiminde iyimser gerçekçiyim." diye konuştu.

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