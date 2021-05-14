Euro
10.28
Dolar
8.46
BIST 100
1,441.33
Altın
1,842.98
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ankara'nın Haymana ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ölü ve yaralılar olduğu bildirildi.
logo
Dünya

Yunan sanatçı Nemer, Filistin'e destek için grafiti yaptı

Yunan fotoğraf ve grafiti sanatçısı Nemer, Filistin'e destek için başkent Atina'daki bir duvara "Özgür Filistin" yazılı grafiti yaptı.

Ayhan Mehmet   | 14.05.2021
Yunan sanatçı Nemer, Filistin'e destek için grafiti yaptı Fotoğraf: Ayhan Mehmet / AA

Atina

Göçmen krizi gibi önemli olaylarla ilgili grafitileriyle bilinen Nemer, bu kez İsrail güçlerinin Gazze ve Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarını ele aldı.

Nemer, Atina'daki Politeknik Üniversitesi kampüsündeki bir duvara "Özgür Filistin" yazılı grafiti yaparak, Filistin halkına desteğini gösterdi.

AA muhabirine konuşan Nemer, "Bu grafitiyi, İsrail güçlerine karşı direniş sergileyen Filistin halkına destek için yaptım." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde 1 milyar 400 milyondan fazla doz Kovid-19 aşısı yapıldı
İngiltere Başbakanı Johnson: Kovid-19'un Hindistan varyantıyla ilgili bazı önemli bilinmeyenler var
Koronavirüs salgınında son 24 saat
DSÖ'den zengin ülkelere çağrı: Çocuk ve gençleri aşılamayı bırakıp, aşıları yoksul ülkelere bağışlayın
Türkiye'de 11 bin 394 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Benzer haberler

Ürdün'ün birçok kentinde Filistin'e destek gösterileri düzenlendi

Ürdün'ün birçok kentinde Filistin'e destek gösterileri düzenlendi

Güney Afrika Cumhuriyeti, İsrail'in Filistinlilere yönelik 'barbarca' saldırılarını şiddetle kınadı

Yunan sanatçı Nemer, Filistin'e destek için grafiti yaptı

Avrupa'dan 'endişe' ve İsrail'e destek mesajları

Avrupa'dan 'endişe' ve İsrail'e destek mesajları
Filistin Yönetimi: ﻿ABD'nin sessizliği Gazze, Batı Şeria ve Kudüs'teki katliamlara yol açtı

Filistin Yönetimi: ﻿ABD'nin sessizliği Gazze, Batı Şeria ve Kudüs'teki katliamlara yol açtı
Yahudi yerleşimciler Doğu Kudüs'te Filistinlilere ateş açtı

Yahudi yerleşimciler Doğu Kudüs'te Filistinlilere ateş açtı