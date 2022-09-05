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Dünya

Yunan medyası, Lavrion Kampı'nda aklamaya çalıştığı PKK'nın varlığını ifşa etti

Yunan "Newsbomb" haber portalının, "Türkiye’nin iddialarını çürütmek" amacıyla yayımladığı görüntüler, Lavrion Kampı'nın terör örgütü PKK tarafından kullanıldığını gözler önüne serdi.

Ekip   | 05.09.2022
Yunan medyası, Lavrion Kampı'nda aklamaya çalıştığı PKK'nın varlığını ifşa etti

Atina

Haberde, kampın, "PKK için bir eğitim yuvası olmadığı" ileri sürülürken, kamp içerisinden çekilen görüntülerde, terör örgütü PKK'ya ait semboller ile teröristbaşı Abdullah Öcalan ile Viyan Soran, Sakine Cansız gibi örgüt üyelerinin görsellerinin yer aldığı görüldü.

Haberde, kampta yaşayan kadın ve çocukların günlük yaşamlarına dair görüntülerin de yer aldığı, duvarda PKK'lı terörist Kasım Engin için "şehit" ifadesinin kullanılması dikkati çekti.

Mikrofon uzatılanların "PKK ağzıyla" Türkiye'yi kötülediği haberde, kampın, PKK'lılar için oluşturulan yaşam alanları, PKK flamaları ve terörist fotoğrafları ile dolu olduğu görüldü.

Teröristbaşının yer aldığı dev bir posterin önünde yapılan bir röportajda, "kampta PKK'ya ait sembol ve Öcalan görsellerinin olmasının buranın PKK kampı olduğu anlamına gelmeyeceği" ileri sürüldü.

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