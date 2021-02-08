YPG/PKK'nın, Bab'daki sivil yerleşim yerine düzenlediği roket saldırısında 9 sivil yaralandı
Terör örgütü YPG/PKK'nın, Suriye'nin kuzeyinde Halep iline bağlı Bab'daki sivil yerleşim yerine roket saldırısı düzenlemesi sonucu 3'ü çocuk 9 sivil yaralandı.
Bab
Terör örgütü YPG/PKK sabah saatlerinde Suriye Milli Ordusu (SMO) cephe hattına düzenlediği sızma girişiminden sonra Bab'daki sivil yerleşim yerine roket saldırısı düzenledi.
Bab ilçe merkezine düzenlenen terör saldırısında 3'ü çocuk 9 sivil yaralandı.
Yaralılar çevredeki hastaneye sevk edildi.
Münbiç ilçesinde işgalini sürdüren terör örgütü YPG/PKK'nın, sabah saatlerinde Cerablus'un güneyindeki SMO askerlerinin mevzilerine yönelik sızma girişimi sonucu 1 SMO askeri şehit olmuştu.
Türkiye'nin bir taraftan Rusya, diğer taraftan ABD ile imzaladığı mutabakatlara rağmen, terör örgütü YPG/PKK, Tel Rıfat ve Münbiç ilçelerini terör eylemleri için üs olarak kullanmaya devam ediyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.