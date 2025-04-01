Yeryüzü Çocukları Derneği, Şam'da 500 yetim çocuk için eğlence düzenledi
Yeryüzü Çocukları Derneği, Suriye'nin başkenti Şam'da düzenlediği etkinlikte 500 yetim çocuğun yüzünü güldürdü.
Damascus
Organizasyon kapsamında, yetim çocuklar çeşitli oyunlar, gösteriler ve sürpriz etkinliklerle keyifli anlar yaşadı.
Gün boyunca çocuklara yönelik yüz boyama, palyaço gösterileri, tiyatro oyunları ve çeşitli yarışmalar düzenlenirken, program sonunda hediyeler dağıtıldı.
Yetim çocukların moral ve motivasyonunun artırılması hedeflenen etkinlikte, aynı zamanda toplumsal dayanışmanın önemine de dikkat çekildi.
Yeryüzü Çocukları Derneğinin Şam'daki organizasyon sorumlusu Abdulhadi Sadaki, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Doğu Guta'da yaşayan 500 çocuğa yönelik bayram etkinliği organize ettiklerini söyledi.
Çocukların yaşadığı zor günleri bir nebze de olsa unutturarak, topluma yeniden kazandırılmalarını sağlamak istediklerini belirten Sadaki, "Etkinlik kapsamında çocuklara çeşitli hediyeler dağıtıldı. Eğlenceli aktiviteler düzenlendi. Savaşın izlerini taşıyan bölgedeki çocukların moral ve motivasyonunu artırmayı hedefliyoruz." diye konuştu.
Sadaki, çocukların gelecekte bu bölgeyi yeniden inşa etme sürecinde aktif rol almasını ümit ettiklerini dile getirdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.