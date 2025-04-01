Dolar
37.91
Euro
40.90
Altın
3,116.40
ETH/USDT
1,903.30
BTC/USDT
84,955.00
BIST 100
9,659.48
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Yeryüzü Çocukları Derneği, Şam'da 500 yetim çocuk için eğlence düzenledi

Yeryüzü Çocukları Derneği, Suriye'nin başkenti Şam'da düzenlediği etkinlikte 500 yetim çocuğun yüzünü güldürdü.

Ahmet Karaahmet  | 01.04.2025 - Güncelleme : 01.04.2025
Yeryüzü Çocukları Derneği, Şam'da 500 yetim çocuk için eğlence düzenledi

Damascus

Organizasyon kapsamında, yetim çocuklar çeşitli oyunlar, gösteriler ve sürpriz etkinliklerle keyifli anlar yaşadı.

Gün boyunca çocuklara yönelik yüz boyama, palyaço gösterileri, tiyatro oyunları ve çeşitli yarışmalar düzenlenirken, program sonunda hediyeler dağıtıldı.

Yetim çocukların moral ve motivasyonunun artırılması hedeflenen etkinlikte, aynı zamanda toplumsal dayanışmanın önemine de dikkat çekildi.

Yeryüzü Çocukları Derneğinin Şam'daki organizasyon sorumlusu Abdulhadi Sadaki, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Doğu Guta'da yaşayan 500 çocuğa yönelik bayram etkinliği organize ettiklerini söyledi.

Çocukların yaşadığı zor günleri bir nebze de olsa unutturarak, topluma yeniden kazandırılmalarını sağlamak istediklerini belirten Sadaki, "Etkinlik kapsamında çocuklara çeşitli hediyeler dağıtıldı. Eğlenceli aktiviteler düzenlendi. Savaşın izlerini taşıyan bölgedeki çocukların moral ve motivasyonunu artırmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Sadaki, çocukların gelecekte bu bölgeyi yeniden inşa etme sürecinde aktif rol almasını ümit ettiklerini dile getirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Boykot çağrılarına ilişkin resen soruşturma başlatıldı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan dezenformasyon açıklaması
Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mustafa Kayhan, İzmir'de trafik kazasında hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, anne ve babasının kabirlerini ziyaret etti
Ramazan Bayramı'nın son gününde trafik yoğunluğu yaşanıyor

Benzer haberler

Yeryüzü Çocukları Derneği, Şam'da 500 yetim çocuk için eğlence düzenledi

Yeryüzü Çocukları Derneği, Şam'da 500 yetim çocuk için eğlence düzenledi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet