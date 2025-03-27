Yeni Zelanda, Gazze'de ateşkesin derhal yeniden uygulanmasını istedi
Yeni Zelanda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Winston Peters, Gazze'de bozulan ateşkesin derhal yeniden yürürlüğe girmesi için çağrı yaptı.
Ankara
Peters, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Filistin Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed Mustafa ile telefonda görüştüğünü bildirdi.
Tarafların uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerektiğini ifade eden Peters, Mustafa ile Gazze'de ateşkesin derhal yeniden yürürlüğe girmesi çağırısı yaptıklarını vurguladı.
Peters, görüşmede Gazze'nin yeniden inşası için Arap Planı'nı ve esirlerin serbest bırakılmasını ele aldıklarını kaydetti.
Ateşkesi bozan İsrail ordusu, Gazze'ye şiddetli saldırıları yeniden başlattı
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.
İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 830’dan fazla Filistinli hayatını kaybetti, 1663'ü aşkın kişi yaralandı.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 50 bin 183'e, yaralıların sayısı ise 113 bin 828’e yükseldi.
Ateşkesi bozan İsrail, yeni ateşkes tekliflerini reddettiği gerekçesiyle Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceğini duyurdu.
Hamas ise "İsrail'in verdiği sözlere uymadığını ve ateşkese arabulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmeyerek Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı soykırımı yeniden başlattığını" açıkladı.
İsrail'in Gazze'ye saldırıları, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü'nü görevden alması gibi tartışmalı siyasi adımlarının gölgesinde başlatması dikkati çekti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.