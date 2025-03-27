Yeni Zelanda Başbakan Yardımcısı Peters, Filistin yanlısı protestoculara "faşist" dedi
Yeni Zelanda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Winston Peters, Christchurch kentinde yaptığı bir konuşma esnasında kendisine "Gazze'deki soykırıma dair ne yaptınız?" sorusunu soran Filistin yanlısı protestocuları "faşist" olarak nitelendirdi.
İstanbul
Peters, 23 Mart'ta Christchurch Belediye Binası'nda yaptığı konuşmada soru soran göstericilere sert tepki gösterdi.
Konuşmasında salon dışında Filistin yanlısı gösteri yapan grubu hedef alan Peters, "Dışarıdaki bu sözde protestocular jeopolitik ya da demokrasinin neye benzediğini bilmezler, ancak ne hakkında konuştuklarına dair bir fikirleri varmış gibi size ders vermeye ve sizi rahatsız etmeye çalışma küstahlığına sahiptirler. Yazıklar olsun size." dedi.
Peters, göstericilere yönelik ifadelerinin ardından bir kişinin "Gazze'deki soykırıma dair ne yaptınız?" sorusu üzerine "Bak, işte böyle. İşte başlıyoruz. Bekleyemeyeceğimizi biliyordum. İşte bunlar böyle faşistlerdir. Evinize gidin." şeklinde konuştu.
Güvenlikten soru soran kişiye müdahale etmesini isteyen Peters, "Onlardan kurtulmalıyız. Güvenlikten rica ediyorum, onlardan hemen kurtulun." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.