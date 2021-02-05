Euro
8.47
Dolar
7.07
BIST 100
1,547.64
Altın
1,799.41
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Adıyaman-Edirne-Erzurum-İzmir-Kırşehir-Mersin-Osmaniye 6'ncı olağan il kadın kolları kongrelerine canlı bağlantıyla katılıyor. AK Parti Samsun milletvekili Akif Çağatay Kılıç, TBMM'de basın toplantısı düzenliyor.
logo
Dünya

Yemenli hükümet yetkilisi, BAE'nin ülkedeki askeri varlığını koruduğunu duyurdu

Yemen Enformasyon Bakan Yardımcısı Kayzan, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Yemen'deki askeri varlığını sonlandırdığına ilişkin açıklamasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Halime Afra Aksoy   | 05.02.2021
Yemenli hükümet yetkilisi, BAE'nin ülkedeki askeri varlığını koruduğunu duyurdu

Yemen

Yemen Enformasyon Bakan Yardımcısı Muhammed Kayzan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE)  Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Gargaş'ın ülkesinin "Yemen'deki askeri varlığını geçen yıl ekim ayında sonlandırdığına" ilişkin açıklamasına Twitter hesabından cevap verdi.

Yemenli hükümet yetkilisi, paylaşımında BAE'ye hitaben, "Dünya, medya sayesinde küçük bir köy ve sizin hâlâ Yemen'de olduğunuzu herkes biliyor." ifadesini kullandı.

BAE'ye askerlerini Sokotra, Belhaf ve Meyyun'dan çekmeleri ve milisleri silahlandırmaya son vermeleri çağrısı yapan Kayzan, BAE makamlarından meşru düzeni ve Yemen hükümetini gerçek anlamda desteklemelerini istedi.

BAE Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Gargaş, ABD Başkanı Joe Biden'ın, "ülkesinin Yemen'deki savaşta Suudi Arabistan'a verdiği askeri desteği sona erdirdiği" yönündeki açıklamasının ardından dün Twitter hesabından, "BAE, savaşın sona ermesi için Yemen'deki askeri varlığını geçen ekim ayında sonlandırdı." paylaşımında bulunmuştu.

Yemenli yetkililer, daha önce pek çok kez BAE'yi, Yemen'i bölmek ve doğal zenginliklerini ele geçirmek için güneyini kontrol altına almakla suçlamıştı.

BAE, ayrıca Yemen'de hükümete bağlı güçlere paralel askeri güç oluşturma ve onları eğitmekle suçlanıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Podcast - Koronavirüste son 24 saat (05 Şubat 2021)
'Gencecik hastalar gözümüzün önünde ellerimizden kayıp gitti'
Filyasyon ekipleri yeni vakaların önlenmesi için Kovid-19'un izini sürüyor
Peru'da Kovid-19'un Brezilya'da görülen türüne rastlandı
Kolombiya, Çinli ilaç şirketi Sinovac'ın geliştirdiği Kovid-19 aşısının kullanımını onayladı

Benzer haberler

Yemenli hükümet yetkilisi, BAE'nin ülkedeki askeri varlığını koruduğunu duyurdu

Yemenli hükümet yetkilisi, BAE'nin ülkedeki askeri varlığını koruduğunu duyurdu

Kardeş Eli Derneğinden Yemen'e temiz su, gıda ve hijyen paketi yardımı

Libya, mülteci kampları ve madenlerdeki zorlu şartlardan bıkan Sudanlı paralı savaşçılar için finans kaynağı oldu

Suudi Arabistan, Yemen hükümetini siyasi ve askeri olarak desteklemeye devam edeceğini açıkladı

Suudi Arabistan, Yemen hükümetini siyasi ve askeri olarak desteklemeye devam edeceğini açıkladı
BAE destekli ayrılıkçıların Güney Yemen hayali

BAE destekli ayrılıkçıların Güney Yemen hayali
Yemen hükümeti, ABD'nin ülkedeki operasyonlara verdiği desteği sonlandırmasından memnun

Yemen hükümeti, ABD'nin ülkedeki operasyonlara verdiği desteği sonlandırmasından memnun