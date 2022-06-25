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Dünya

Yemen'den buğday stoklarının tükenmek üzere olduğu açıklaması

Yemen'de buğday stoklarının tükenmek üzere olduğu belirtilirken, Avrupa Birliği ülkelerine ithalat yapılabilecek pazarlar bulunmasına yardımcı olunması çağrısı yapıldı.

Halime Afra Aksoy   | 25.06.2022
Yemen'den buğday stoklarının tükenmek üzere olduğu açıklaması

Yemen

Yemen Planlama ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Vaid Bazib, resmi haber ajansı SABA'da yayınlanan açıklamasında, küresel gıda krizi ve Rusya-Ukrayna savaşının Yemen'e buğday ithalatı üzerinde etkili olduğunu belirtti.

Ülkesinin ithal ettiği toplam buğdayın yüzde 46'sından fazlasının bu iki ülkeden tedarik edildiğine dikkat çeken Bazib, "Yemen'deki stratejik buğday stokunun önümüzdeki ayın ortasında sona ermek üzere." dedi.

Yemenli Bakan, Avrupa Birliği ülkelerine buğday satın alabilmek için yeni pazarlar bulmasına yardımcı olunması çağrısında bulundu.

Yemen'deki iç savaş ve insani kriz

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükumete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten beri başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükumetine destek veriyor.

Ülkede yıllardır süren çatışmalarda yaklaşık 377 bin kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz ise endişe verici boyutlara ulaştı.

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