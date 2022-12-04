Dolar
18.64
Euro
19.66
Altın
1,798.83
ETH/USDT
1,252.20
BTC/USDT
16,956.00
BIST 100
4,962.97
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Yemen'de yaklaşık 4,5 yılda 375 binden fazla mayın ve mühimmat temizlendi

İç savaş yorgunu Yemen'de yaklaşık 4,5 yılda 375 binden fazla mayın ve mühimmatın kontrollü şekilde imha edildiği bildirildi.

Mehmet Nuri Uçar   | 04.12.2022
Yemen'de yaklaşık 4,5 yılda 375 binden fazla mayın ve mühimmat temizlendi

İstanbul

Suudi Arabistan'ın Yemen'deki mayınları temizlemek için başlattığı Mayın Temizleme Projesinin (MASAM) Twitter hesabından yapılan açıklamada, ülkenin farklı bölgelerinde mayın ve mühimmat temizleme çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, ekiplerin kasım başından bu yana 5 bin 84 mayın ve patlamamış mühimmatı temizlediği ifade edildi.

Buna göre, Ağustos 2018'den bu yana, ülke genelinde döşenen mayın ve mühimmatlardan toplam 375 bin 302'sinin kontrollü şekilde imha edildiği kaydedildi.

İnsan hakları örgütleri, Yemen'de çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 8 binden fazla mayın mağduru olduğunu değerlendiriyor.

Yemen hükümeti ve insan hakları raporlarına göre, İran destekli Husiler, iç savaşın başladığı 2014'ten bu yana ülke genelinde yaklaşık 2 milyon mayın döşedi. Söz konusu mayınlar, binlerce sivilin ölmesine veya yaralanmasına neden oldu.

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Düzce'de deprem nedeniyle ara verilen eğitime yarın devam edilecek
Kars ile Ardahan'da etkili olan kar ve sis ulaşımı aksatıyor
Tarım ve Orman Bakanlığınca 629 binden fazla ev hayvanı kimliklendirildi
Emine Erdoğan'dan "4 Aralık Dünya Su Kayıpları Günü" paylaşımı
Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Sınavı yapıldı

Benzer haberler

Yemen'de yaklaşık 4,5 yılda 375 binden fazla mayın ve mühimmat temizlendi

Yemen'de yaklaşık 4,5 yılda 375 binden fazla mayın ve mühimmat temizlendi

Dünya Bankası'ndan Yemen'e 150 milyon dolarlık 'gıda güvenliği' desteği

Yemen'de Husiler ile hükümet arasındaki "petrol savaşı" kızışıyor

Çatışma ve insani kriz ekseninde Yemen

Çatışma ve insani kriz ekseninde Yemen
Yemen'deki iç savaş kanser hastalarının yükünü ağırlaştırıyor

Yemen'deki iç savaş kanser hastalarının yükünü ağırlaştırıyor
BM: Yemen'de 2 milyon kişi onaylar geciktiği için insani yardımdan mahrum kaldı

BM: Yemen'de 2 milyon kişi onaylar geciktiği için insani yardımdan mahrum kaldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet