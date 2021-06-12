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Dünya

Yemen'de Husilerden benzin fiyatlarına yüzde 30 zam

Yemen'de Husiler, kendi kontrolleri altındaki kentlerde benzine yaklaşık yüzde 30 zam kararı aldı.

Gülşen Topçu   | 12.06.2021
Yemen'de Husilerden benzin fiyatlarına yüzde 30 zam

Sana

İran destekli Husilere ait petrol şirketinin facebook sayfasından yaptığı açıklamada, şirketin, benzinin satış fiyatını yaklaşık bir buçuk yıl boyunca litre başına 295 riyalde sabitlemek için gerekli birçok önlemi aldığı ifade edildi.

Kararın, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin 6 ayı aşkın bir süredir bazı petrol gemilerine alıkoyması nedeniyle alındığına işaret edilen açıklamada, bugünden itibaren benzinin litre fiyatının 425 riyal (0,7 dolar) olacağı kaydedildi.

Husilerin kontrolü altındaki bölgelerde zaman zaman yakıt konusunda büyük sıkıntı yaşanıyor. Husiler, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ve Yemen hükümetini yakıt taşıyan gemileri alıkoymak ve Hudeyde Limanı'na girişini engellemekle suçluyor.

Yemen hükümeti ise söz konusu limana giren gemilerden elde edilen tüm gelirlerin Husilerin kontrolünde olmayan bir hesaba yatırılmasını ve Yemen genelinde çalışanlara maaşların tesliminde kullanılmasını şart koşuyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı meşru Yemen hükümetine destek veriyor.

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