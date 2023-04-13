Yemen'de hakimiyet haritası, savaşın 9. yılında üçe bölünmüş durumda
Yemen'deki iç savaşın 9. yılında ülke, nüfuz alanları açısından, meşru hükümet, İran'ın desteklediği Husiler ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi (GGK) arasında üçe bölünmüş durumda.
Aden
Ülkede 2014'te başlayan iç savaşın ardından, 6 ay süren ve Ekim 2022'de son bulan ateşkes anlaşmasını yenileme ve kalıcı siyasi çözüme ulaşma kapsamında gerçekleştirilen, uluslararası ve bölgesel çabalar göz önüne alındığında, Yemen haritasının bu durumu daha da önem kazanıyor.
Yemen hükümeti, Marib ile Hadramevt illerindeki petrol ve gaz sahalarında denetimi sağlarken, GGK de savaştan önce ülkenin ekonomi merkezi olarak bilinen geçici başkent Aden'de boy gösteriyor.
İran destekli Husiler ise telekomünikasyon ve internet şirketleri ile diğer önemli kurumların yanı sıra BM ve uluslararası kuruluşların karargahlarının bulunduğu başkent Sana'yı kontrol ayrıcalığına sahip. Husiler ayrıca yoğun nüfusun yer aldığı ülkenin kuzeyindeki illeri kontrol altında tutuyor.
Yüz ölçümü yaklaşık 550 bin kilometrekare olan Yemen'de meşru hükümet, ülke topraklarının yüzde 55'ini, Husiler yüzde 25'ini, GGK ise yaklaşık yüzde 20'sini kontrol ediyor.
Öte yandan Husiler, yaklaşık 32 milyonluk ülkenin toplam nüfusunun yüzde 50'den fazlasının yaşadığı bölgeleri elinde bulundururken, hükümet ile GGK'nın unsurlarını çatısı altında toplayan Başkanlık Konseyi'nin hakimiyeti altındaki bölgelerde de nüfusun diğer yarısı ikamet ediyor.
Hükümetin denetimi tamamen sağladığı bölgeler
Ülkenin yüz ölçümünün üçte birinden fazlasını kapsayan doğudaki Hadramevt, uluslararası alanda tanınan Yemen hükümetinin kontrolünde.
Petrol açısından zengin ve iş adamların yoğun şekilde faaliyet gösterdiği Hadramevt'te; Mukalla, Seyun, Şibam, Terim, Eş-Şihr gibi tarihi, turistik ve sahil şehirlerin yanı sıra Seyun ve Reyyan adlı uluslararası 2 havalimanı bulunuyor.
Ülkenin yüz ölçümü açısından ikinci büyük şehri Mehra da hükümet güçlerinin kontrolü altında. Yemen'in en doğusunda, Umman sınırına yakın bölgede bulunan Mehra'da bağlantı noktası olarak Uluslararası El-Gayda Havalimanı, Neştun Limanı ve Şahin Sınır Kapısı yer alıyor.
Hükümetin bir kısmını kontrol altında tuttuğu yerler
Ülkedeki bazı şehirler ise nüfuz açısından bölünmüş durumda. Meşru hükümetin bir kısmında denetimi sağladığı bazı illerin diğer kısmı Husiler tarafından kontrol ediliyor.
Hükümet güçleri, petrol ve gaz açısından zengin Marib ilinin çoğunluğunda kontrolü sağlamış durumda. Son yıllarda ülkenin en yoğun nüfuslu şehirlerinden biri haline il merkezi Marib de hükümetin denetiminde.
Hükümet tarafından hazırlanan raporlara göre, Marib, 2 milyondan fazla yerinden edilmiş kişiye ev sahipliği yapıyor. Bu sayı, ülkedeki toplam 4,5 milyon yerinden edilmiş kişinin yaklaşık yarısına tekabül ediyor.
Husiler, hükümetin kalesi ve Savunma Bakanlığının ana karargahı olması hasebiyle 2021'in şubat ayından bu yana şehri ele geçirmek için Marib'e yönelik saldırılarını yoğunlaştırmıştı. Son bir yıldır söz konusu saldırıların seyrinde azalma görülüyor.
Hükümet, Lahec kentinin de büyük çoğunluğunu kontrolü altında bulunduruyor. Husilerin ele geçirdiği bölgelerde ise herhangi bir ilerlemenin kaydedilmediği çatışmalar yaşanıyor.
Benzer bir durum, Dali'de de söz konusu. Kentin kontrolünün büyük çoğunluğu hükümet güçlerinde bulunurken, Husilerin olduğu taraflarda her iki tarafın da galip gelemediği çatışmalar sürüyor.
Hükümet güçleri, nüfusu en kalabalık kent Taiz'in de yüzde 60'ını denetimi altında tutuyor. Ancak Husiler, Taiz'in doğusunda, özel sektöre ait fabrikaların bulunduğu ve kentin toplam gelirlerinin yüzde 70'inin aldığı El-Huban'ı kontrol etme ayrıcalığına sahip.
Husilerin tam kontrolündeki bölgeler
Husiler, başkent Sana'nın da aralarında yer aldığı ülkenin kuzeyindeki bazı şehirlerin kontrolünü elinde bulunduruyor.
Sana, en önemli devlet kurumlarına, telekomünikasyon sektörüne, internete ve Husilere büyük gelir sağlayan birçok şirket ve fabrikaya ev sahipliği yaptığı için ülkenin en önemli kenti konumunda bulunuyor.
Sana dışında Zemar, Beyda, İbb, Rayme ve Amran kentlerinin tamamında denetim, Husilerin elinde.
Husilerin büyük çoğunluğunu elde tuttuğu kentler
Ülkenin batısındaki Hudeyde'nin sahil bölgesi Husilerin kontrolünde. Yemen'in en önemli limanlarından birine sahip kentin bu bölgesi, ülkeye gelen dış yardımlara ve gelirlerin yüzde 70'ine ev sahipliği yapıyor.
Husiler, Suudi Arabistan'a kara sınırı bulunan Cevf kentinin de kontrolünü elinde bulunduruyor. Hükümet güçleri ise küçük bir bölgede, mevcudiyetini sürdürüyor.
Hacce ve Sada kentleri de merkezleri dahil olmak üzere büyük çoğunluğu Husilerde olan iki şehir.
BAE destekli GGK'nın tam kontrolündeki bölgeler
BAE destekli Güney Geçiş Konseyi (GGK) ise meşru hükümetin Sana'dan sonra başkent ilan ettiği Aden'in tamamında kontrolü elinde bulunduruyor.
GGK'nin 2019 yılında tamamını ele geçirdiği vilayet, Sana'dan sonra ülkenin en önemli ikinci kenti konumunda. Şehir, savaştan önce ekonomi ve ticaret kenti olarak tanınıyordu.
Hint Okyanusu'na bakan Sokotra kenti ve önemli petrol kaynaklarına sahip Şebve de GGK'nın kontrolünde.
Ebyen kentinin kontrolü de GGK ile hükümet güçlerinde. GGK, ülkenin güneyindeki Lahec ve Dali'de siyasi ve askeri güce sahip bulunuyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.