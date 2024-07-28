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Dünya

Yemen'de çocukların yüzde 50'sinde kronik yetersiz beslenme görülüyor

Yemen'de çocukların yüzde 50'sinde kronik yetersiz beslenme görüldüğü belirtildi.

Mohammed Sameai, Gülşen Topçu  | 28.07.2024 - Güncelleme : 29.07.2024
Yemen'de çocukların yüzde 50'sinde kronik yetersiz beslenme görülüyor

Yemen

Yemen Başbakanı Ahmed Avad bin Mübarek, Aden'de düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada nüfusla ilgili verileri paylaştı ve hükümetin karşılaştığı zorluklara değindi.

Nüfusun yüzde 45'inin 16 yaş altı, yüzde 65'inin ise çalışma çağında olduğunu kaydeden Ahmed Avad bin Mübarek, çocukların yüzde 50'sinde kronik yetersiz beslenme, yüzde 21'inde ise yetersiz beslenme kaynaklı cücelik görüldüğünü dile getirdi.

Bu rakamlar üzerine ciddiyetle eğilmek ve tüm plan, program ve harcamalarda onlara öncelik vermek gerektiğini belirten Ahmed Avad bin Mübarek, hükümetin, ülkedeki iç savaş nedeniyle bu sorunlarla baş etme konusunda mali ve iktisadi sıkıntılar yaşadığını aktardı.

Birleşmiş Milletlerin (BM) raporlarına göre, yaklaşık 33 milyon nüfusa sahip Yemen'in büyük kısmı insani yardıma muhtaç.

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