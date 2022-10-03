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Dünya

Yemen'de ateşkesin sona ermesinin ardından çatışmalar şiddetlenerek devam ediyor

Yemen'de sona eren ateşkesin ardından, hükümet güçleri ile İran destekli Husiler arasında yaşanan çatışmaların şiddetlenerek devam ettiği belirtildi.

Mehmet Nuri Uçar, Zerrar Cengiz   | 03.10.2022
Yemen'de ateşkesin sona ermesinin ardından çatışmalar şiddetlenerek devam ediyor

Marib

Askeri kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dali ve Taiz kentlerindeki cephelerde hükümet güçleri ile İran destekli Husiler arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Taiz'deki Ordu Komutanlığı Sözcü Yardımcısı Albay Abdulbasit el-Bahr da basına yaptığı açıklamada, Husilerin, Taiz'in çeşitli bölgelerinde bulunan orduya ait mevzileri topçu, orta ve ağır silahlar ile havan toplarıyla hedef aldığını aktardı.

Husi milislerinin, Taiz'deki bazı bölgelere sızmaya çalıştığını aktaran Bahr, ordu güçlerinin saldırıyı püskürterek Husilere ağır kayıplar verdirdiğini ifade etti.

Hükümet, Husileri şantaj yapmakla suçluyor

Öte yandan, Başkanlık Konseyi Üyesi Abdullah el-Alimi, Yemen resmi haber ajansına, ateşkesin uzatılması çabalarının başarısızlığa uğramasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Husilerin, insani ateşkesi bir şantaj fırsatı ve siyasi savaş olarak gördüklerini söyleyen Alimi, "Darbeci Husi milisler, İran'ın çıkarlarını Yemen halkının çıkarlarının önüne aldılar." dedi.

Alimi, açıklamasında şunları kaydetti:

"Husi milislerin barışa ortak olmaktan çok uzakta oldukları tüm dünya tarafından anlaşıldı. Ateşkes, kendi kontrolleri altındaki bölgelerde bulunan memurların maaşlarının ödenmesi, yolların açılması, Sana havaalanından uçuşların artırılması ve petrol akışının sağlanması gibi konuları garanti etmesine rağmen, güç sarhoşluğu ve birçok yalanın zorlamasıyla Husiler tarafından reddediliyor."

Abdullah el-Alimi, hükümetin, barış imkanlarının sağlanması ve ateşkesin devamı için geniş çaplı fedakarlıklarda bulunduğuna ve Birleşmiş Milletler temsilcisinin hükümetin endişelerini göz ardı etmesine rağmen teklifini kabul ettiğine dikkati çekti.

Uluslararası topluma seslenen Alimi, Husilere karşı daha açık ve ciddi tavır alınması çağrısında bulundu.

Başkanlık Konseyi Üyesi Tarık Abdullah Salih ise Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Elimiz tetikteyken barışa çağrı yapıyoruz." ifadesini kullandı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Birleşmiş Milletler Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, 2 Nisan'da Yemen hükümeti ve Husilerin hava, kara ve deniz operasyonlarını 2 ay boyunca durdurmayı kabul ettiğini duyurmuş, ateşkes daha sonra iki defa uzatılmıştı.

Yemen hükümeti ve Husilerin kabul ettiği ateşkes metnine göre, 6 aydır devam eden ateşkesin süresi 2 Ekim'de yerel saatle 19.00'da sona ermişti.

Yerel kaynaklar, dün ateşkesin sona ermesiyle Marib ve Taiz ile diğer bazı bölgelerdeki cephelerde hükümet güçleri ile İran destekli Husiler arasında şiddetli çatışmalar çıktığını aktarmıştı.

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