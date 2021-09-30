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Dünya

Yemen'de 6 yıldır Husilerin elindeki gazetecinin sağlık durumu kötüye gidiyor

Muhammed Semiz   | 30.09.2021
Yemen'de 6 yıldır Husilerin elindeki gazetecinin sağlık durumu kötüye gidiyor

Yemen

Yemen'de İran destekli Husiler tarafından 6 yıldır tutuklu olan Yemenli gazeteci Abdulhalik Umran'ın sağlık durumunun kötüleştiği belirtildi.

Yemenli Gazeteciler Ulusal Örgütünden (SADA) yapılan yazılı açıklamada, Umran ve kaçırılan tüm gazetecilerin hayatından Husilerin sorumlu olduğu ifade edildi.

Açıklamada, Husilerin elinde 6 yıldır tutuklu olan 37 yaşındaki iki çocuk babası Umran'ın sağlık durumunun gittikçe kötüleştiği kaydedildi.

Umran'ın sağlık durumu hakkında daha fazla ayrıntı verilmeyen açıklamada, Umran ve kaçırılan tüm gazetecilerin koşulsuz olarak derhal serbest bırakılması ve Yemenli gazetecilere yönelik ihlallerin durdurulması çağrısında bulunuldu.

Husilerden konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

İran destekli Husiler, tutukladıkları gazeteciler Abdulhalik Umran, Ekrem el-Velidi, Haris Humeyd ve Tevfik el-Mansuri'ye "yabancı devletler adına casusluk yapmak ve ihanet" suçundan 4 Nisan 2020'de idam cezası vermişti. Husilere bağlı mahkeme söz konusu duruşmada 10 gazeteciden 6'sını da hapis cezasına çarptırmıştı.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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