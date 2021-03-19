Euro
8.59
Dolar
7.22
BIST 100
1,528.99
Altın
1,743.06
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İzmir'in Bayındır ilçesinde bir kişi, boşanma aşamasında olduğu karısını, kayınvalidesini ve kayınvalidesinin kuzenini öldürdü
logo
Dünya, Koronavirüs

Yemen: Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle yoğun bakım odaları doldu, oksijen tüpleri tükendi

Yemen Sağlık Bakanı Kasım Buheybih, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış nedeniyle yoğun bakım odalarındaki doluluğun maksimum kapasiteye ulaştığını ve oksijen tüplerinin tükendiğini duyurdu.

Muhammed Semiz   | 19.03.2021
Yemen: Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle yoğun bakım odaları doldu, oksijen tüpleri tükendi Fotoğraf: Mohammed Hamoud/AA

Yemen


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Yemen Sağlık Bakanı Buheybih, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, vatandaşlara Kovid-19 tedbirlerine riayet etme, maske takma ve kalabalık ortamlardan uzak durma çağrısında bulundu.

Sahip oldukları yoğun bakım araç-gereçleri ve oksijen tüplerinin tükendiğini kaydeden Buheybih, karantina merkezlerindeki yoğun bakım odalarının azami doluluk seviyesine ulaştığını aktardı.

Buheybih dün yaptığı açıklamada, Arap ülkelerindeki mevkidaşlarına Kovid-19 ve diğer salgın hastalıklara karşı Yemen'e destek olmaları çağrısında bulunmuştu.

Yemenli Bakan, ülkedeki sağlık sisteminin toparlanabilmesi ve sağlık kuruluşlarının gerektiği gibi hizmet verebilmesi için ciddi desteğe ve yardıma ihtiyaç duyduklarını belirtmişti.

Yemen hükümetine bağlı Koronavirüsle Mücadele Ulusal Komitesinin verilerine göre, salgında toplam 723 kişi vefat etti, 3 bin 126 kişi enfekte oldu, 520 kişi de sağlığına kavuştu.

Eylül 2014'ten bu yana Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalara sahne olan Yemen'de söz konusu rakamların Husilerin elindeki bölgeleri içermediği belirtiliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yunanistan'da Kovid-19 kısıtlamaları gevşetiliyor
İngiltere Başbakanı Johnson Oxford-AstraZeneca aşısı oldu
Prof. Dr. Uğur Şahin AA'ya konuştu: Her şey yolunda giderse bu ay sonunda Türkiye'de aşılamaya başlayabiliriz
Afrika Birliği üye ülkelere AstraZeneca aşısını kullanmayı sürdürmelerini önerdi
Yemen: Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle yoğun bakım odaları doldu, oksijen tüpleri tükendi

Benzer haberler

Yunanistan'da Kovid-19 kısıtlamaları gevşetiliyor

Yunanistan'da Kovid-19 kısıtlamaları gevşetiliyor

İngiltere Başbakanı Johnson Oxford-AstraZeneca aşısı oldu

Prof. Dr. Uğur Şahin AA'ya konuştu: Her şey yolunda giderse bu ay sonunda Türkiye'de aşılamaya başlayabiliriz

Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'daki Kral Halid Hava Üssü'ne saldırı düzenlediklerini açıkladı

Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'daki Kral Halid Hava Üssü'ne saldırı düzenlediklerini açıkladı
Yemen: Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle yoğun bakım odaları doldu, oksijen tüpleri tükendi

Yemen: Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle yoğun bakım odaları doldu, oksijen tüpleri tükendi
İtalya'da son 24 saatte 25 bin 735 Kovid-19 vakası kaydedildi

İtalya'da son 24 saatte 25 bin 735 Kovid-19 vakası kaydedildi