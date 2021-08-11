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Dünya

Yemen Cumhurbaşkanı Hadi: Biz barış konusunda istekliyiz, Husiler barışa inanmıyor

Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi, "barış konusunda istekli olduklarını ancak Husilerin barışa inanmadığını" söyledi.

Muhammed Semiz   | 11.08.2021
Yemen Cumhurbaşkanı Hadi: Biz barış konusunda istekliyiz, Husiler barışa inanmıyor

Riyad

Yemen resmi ajansı SABA'nın haberine göre, Cumhurbaşkanı Hadi, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Suudi Arabistan Savunma Bakan Yardımcısı Bin Selman ile bir araya geldi.

Görüşmede, iki ülke için ortak öneme sahip konular ve Yemen halkının karşı karşıya olduğu insani ve ekonomik zorluklar ve Riyad Anlaşması'nın uygulanması ele alındı.

Suudi Arabistan'ın başlattığı barış girişiminden övgüyle söz eden Hadi, şu ifadeleri kullandı:

"Biz herkesin beklentisi olan barış konusunda istekliyiz. Suudi Arabistan bu yolda bizim ve uluslararası toplumun memnuniyetle karşıladığı bir girişim ortaya koydu. Husiler ise barışa inanmıyor, Yemen'i ve bölgeyi hedef alan yabancı gündemlerin ve planların uygulanmasına çalışıyor."

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Bin Ferhan, 22 Mart'ta Yemen'deki krize çözüm bulunması için "BM gözetiminde kapsamlı ateşkese varılması, Hudeyde Limanı'ndan elde edilen gelirlerin Merkez Bankasındaki ortak hesaba aktarılması, Uluslararası Sana Havalimanının bazı uçuşlara açılması ve BM gözetiminde taraflar arasında müzakerelere başlanması" konularını içeren bir barış girişimi başlattıklarını duyurmuştu.

Söz konusu girişim, Yemen hükümeti tarafından memnuniyetle karşılanırken, Husiler ise girişimin yeni bir şey getirmediğini savunmuştu.

İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana ve bazı bölgeleri ele geçirmesinin ardından 2015 yılında Suudi Arabistan'a giden Cumhurbaşkanı Hadi, o zamandan bu yana Riyad'da ikamet ediyor ve ülkeyi oradan yönetiyor.

Yemen'deki iç savaş

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM'ye göre, dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de nüfusun yüzde 80'i insani yardım ve korumaya ihtiyaç duyuyor.

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