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Dünya

Yasir Arafat, vefatının 18'inci yıl dönümünde Gazze'de binlerce kişi tarafından anıldı

Eski Filistin Devlet Başkanı ve Filistin Kurtuluşu Örgütü (FKÖ) ile El Fetih'in efsanevi lideri Yasir Arafat'ın ölümünün 18'inci yıl dönümü dolayısıyla Gazze Şeridi'nde anma programı düzenlendi.

Ekrem Biçeroğlu   | 10.11.2022
Yasir Arafat, vefatının 18'inci yıl dönümünde Gazze'de binlerce kişi tarafından anıldı Fotoğraf: Ali Jadallah - AA

Gazze

Gazze'nin batısındaki Kuteybe alanında düzenlenen ve binlerce Filistinlinin katıldığı gösteriyi Fetih Hareketi organize etti.

Arafat'ın ölüm yıl dönümünde düzenlenen gösteriye katılan Filistinliler, Arafat ve Fetih Hareketi bayrakları taşıyarak, "Filistin birliğine" ulaşılması çağrısında bulunan sloganlar attı.

Gösteri sırasında AA muhabirine açıklamalarda bulunan Fetih Hareketi Yüksek Yönetim Heyeti Üyesi İmad el-Aga, Arafat'ın ölüm yıl dönümünün Filistin birliği için çalışmak adına yeniden canlanmanın bir fırsatı olduğunu söyledi.

Aga, tüm Filistinli grupların, Arafat'ın ve arkadaşlarının başlattığı yolu tamamlamaya hazır olduklarını ifade etmek için anma törenine katıldığını kaydetti.

Filistin direnişinin en önemli sembollerinden kabul edilen Filistin'in ilk Devlet Başkanı Arafat, 11 Kasım 2004'te Fransa'da hayatını kaybetmişti.

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