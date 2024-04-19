Washington'daki gösteride Filistin yanlısı gösterici kadına fiziki saldırıda bulunuldu
İsrail’in Washington Büyükelçiliği önündeki savaş karşıtı bir gösteride, İsrail yanlısı birinin gösterici bir kadına fiziki şiddet uygulaması tepki çekti.
New York
Amerika-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) X hesabından paylaşılan videoda, isminin Ezra Weinblatt olduğu belirtilen saldırganın, göstericilerden birinin ses cihazını fırlattığı görüldü.
Video çekimi öncesi kadının yüzüne vurduğu da belirlenen Weinblatt, olay sonrası hızlıca aracına binip uzaklaşmak isterken iki polis tarafından ters kelepçe vurularak gözaltına alındı.
CAIR, Weinblatt’ın nefret suçu ile suçlanması gerektiği değerlendirmesinde bulundu.
Weinblatt’ın ayrıca Washington Yahudi Toplumu İlişkileri Konseyi’nin yönetim kurulu üyesi olduğu bilgisi paylaşıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.