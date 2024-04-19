Dolar
32.57
Euro
34.75
Altın
2,377.17
ETH/USDT
3,071.20
BTC/USDT
63,505.00
BIST 100
9,524.59
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Olympiakos Teknik Direktörü Jose Luis Mendilibar, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek finalinde Fenerbahçe ile oynanan rövanş maçı sonrası Ülker Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu’nda basın toplantısı düzenliyor
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Washington'daki gösteride Filistin yanlısı gösterici kadına fiziki saldırıda bulunuldu

İsrail’in Washington Büyükelçiliği önündeki savaş karşıtı bir gösteride, İsrail yanlısı birinin gösterici bir kadına fiziki şiddet uygulaması tepki çekti.

Islam Doğru  | 19.04.2024 - Güncelleme : 19.04.2024
Washington'daki gösteride Filistin yanlısı gösterici kadına fiziki saldırıda bulunuldu

New York

Amerika-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) X hesabından paylaşılan videoda, isminin Ezra Weinblatt olduğu belirtilen saldırganın, göstericilerden birinin ses cihazını fırlattığı görüldü.

Video çekimi öncesi kadının yüzüne vurduğu da belirlenen Weinblatt, olay sonrası hızlıca aracına binip uzaklaşmak isterken iki polis tarafından ters kelepçe vurularak gözaltına alındı.

CAIR, Weinblatt’ın nefret suçu ile suçlanması gerektiği değerlendirmesinde bulundu.

Weinblatt’ın ayrıca Washington Yahudi Toplumu İlişkileri Konseyi’nin yönetim kurulu üyesi olduğu bilgisi paylaşıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hatay'da depremde 48 kişinin öldüğü binanın yıkılmasıyla ilgili 3 zanlı tutuklandı
Depremde 75 kişinin öldüğü Ebrar Sitesi K Blok'a ilişkin davanın görülmesine başlandı
Dışişleri Bakan Yardımcısı Yıldız: Uluslararası toplum BMGK'nin görevini yerine getirmesini bekliyor
Dünyanın en iyi 10 havalimanı arasına giren İstanbul Havalimanı'na Skytax'tan iki ödül
Türkiye ile Tanzanya arasında 6 anlaşma imzalandı

Benzer haberler

Washington'daki gösteride Filistin yanlısı gösterici kadına fiziki saldırıda bulunuldu

Washington'daki gösteride Filistin yanlısı gösterici kadına fiziki saldırıda bulunuldu

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet