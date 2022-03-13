Dolar
14.76
Euro
16.16
Altın
1,985.55
ETH/USDT
2,583.90
BTC/USDT
39,021.00
BIST 100
2,053.85
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Wall Street Journal: ABD, İran nükleer anlaşmasını kurtarmak için Rusya ile müzakere etmeyecek

Wall Street Journal gazetesi, üst düzey bir Dışişleri yetkilisine dayandırdığı haberinde, ABD'nin İran nükleer anlaşmasını kurtarmak için Rusya'nın Ukrayna taleplerine boyun eğmeyeceğini yazdı.

Betül Yürük   | 13.03.2022
Wall Street Journal: ABD, İran nükleer anlaşmasını kurtarmak için Rusya ile müzakere etmeyecek

New York

Wall Street Journal gazetesinin haberinde Rusya, İran'la gelecekte ticaretini azaltabilecek Ukrayna ile ilgili yaptırımlardan muaf tutulma yönünde yazılı güvence talebinden geri adım atmazsa, Biden yönetiminin gelecek hafta anlaşmaya alternatifler aramaya başlayacağına işaret edildi.

Gazeteye göre ABD'li üst düzey yetkili, İran nükleer anlaşmasının sınırlarının dışına çıkılmayacağını belirterek, anlaşmada muafiyete hiçbir şekilde yer verilmeyeceğini kaydetti.

Yetkili, ABD ve İran'ın anlaşmaya yakın olduğunu ancak geçen cuma Viyana'daki görüşmelerin Rusya'nın talebi nedeniyle kesintiye uğradığını ve anlaşmayı geciktirdiğini ifade etti.

Avrupalı yetkililerin Rusya'nın olmadığı bir İran nükleer anlaşmasına sıcak baktığı ifade edilen haberde, İran'ın Rusya'nın olmadığı alternatif bir anlaşmayı müzakere edip etmeyeceğinin ve Rusya ile yakınlaşan Çin'in alternatif bir anlaşmaya katılıp katılmayacağının belirsizliğini koruduğu kaydedildi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Güney Kore'de günlük Kovid-19 vakaları iki gündür 350 binin üzerinde
Türkiye'de 17 bin 426 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 138 kişi hayatını kaybetti
Kovid-19 vakaları üç büyükşehirde azaldı
Fenerbahçe Beko-Bayern Münih maçı, Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelendi
Türkiye'de 20 bin 465 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 132 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

Zelenskiy'nin İsrail'deki soykırım müzesinde konuşma talebi reddedildi

Zelenskiy'nin İsrail'deki soykırım müzesinde konuşma talebi reddedildi

Wall Street Journal: ABD, İran nükleer anlaşmasını kurtarmak için Rusya ile müzakere etmeyecek

Kuleba'dan yabancı savaşçılara 'Rus ordusuna katılmayın' çağrısı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, yaralı askerleri ziyaret etti

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, yaralı askerleri ziyaret etti
Kiev yakınındaki Buça'dan tahliyeler sürüyor

Kiev yakınındaki Buça'dan tahliyeler sürüyor
İran, Erbil'e yönelik füze saldırılarının ayrıntılarını paylaştı

İran, Erbil'e yönelik füze saldırılarının ayrıntılarını paylaştı